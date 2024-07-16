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"На грани провала": Байден может потерять важного союзника, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2024
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16:20 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/bayden-1960059579.html
"На грани провала": Байден может потерять важного союзника, пишут СМИ
"На грани провала": Байден может потерять важного союзника, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2024
"На грани провала": Байден может потерять важного союзника, пишут СМИ
Президент США может лишится ключевого союзника и оказаться на грани провала в предвыборной гонке, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T16:20
2024-07-16T16:20
в мире
сша
мичиган
пенсильвания
барак обама
хиллари клинтон
выборы президента сша — 2024
дональд трамп
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Президент США может лишится ключевого союзника и оказаться на грани провала в предвыборной гонке, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.&quot;Мы не обязаны никакой партии. Нас не интересует, как вы себя называете. Мы хотим знать только одно: что вы делаете для помощи американским рабочим?&quot; – заявил глава профсоюза водителей грузовиков Teamsters Шон О’Брайен на съезде Республиканской партии.Источники сообщили, что лидеры профсоюза, насчитывающего 1,3 миллиона человек, обсуждают отказ от поддержки какого-либо из кандидатов на предстоящих президентских выборах.Организация Teamsters заняла сторону Байдена на выборах в 2020 году. Профсоюз высказывался и за других демократов – Хиллари Клинтон в 2016 году и Барака Обаму в 2008 и 2012 годах. Именно рабочий класс помог действующему главе государства одержать победу там, где у него не было явного преимущества: в штатах Мичиган, Пенсильвания и Невада.По словам одного из источников, Teamsters разочаровался в Байдене после ситуации с банкротством гиганта грузоперевозок Yellow Corp. О’Брайен пытался организовать встречу с хозяином Белого дома для спасения компании, но ему отказали.Другой источник сообщил, что разочарование усугубилось после провальных дебатов, когда спонсоры и политики-демократы призвали Байдена снять свою кандидатуру с выборов.Выборы президента США пройдут 5 ноября.Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, но на практике Байдена тяжело будет вывести из гонки из-за победы на предварительных выборах, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост главы государства могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
https://ria.ru/20240713/bayden-1959347852.html
https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html
https://ria.ru/20240712/podarok-1959075319.html
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в мире, сша, мичиган, пенсильвания, барак обама, хиллари клинтон, выборы президента сша — 2024, дональд трамп
В мире, США, Мичиган, Пенсильвания, Барак Обама, Хиллари Клинтон, Выборы президента США — 2024, Дональд Трамп
"На грани провала": Байден может потерять важного союзника, пишут СМИ

Reuters: профсоюз Teamsters может не поддержать ни одного кандидата на выборах

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашигтоне
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашигтоне - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашигтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Президент США может лишится ключевого союзника и оказаться на грани провала в предвыборной гонке, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
«

"Мы не обязаны никакой партии. Нас не интересует, как вы себя называете. Мы хотим знать только одно: что вы делаете для помощи американским рабочим?" – заявил глава профсоюза водителей грузовиков Teamsters Шон О’Брайен на съезде Республиканской партии.

Источники сообщили, что лидеры профсоюза, насчитывающего 1,3 миллиона человек, обсуждают отказ от поддержки какого-либо из кандидатов на предстоящих президентских выборах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Добить Байдена — Трамп выбрал себе напарника
13 июля, 08:00
Организация Teamsters заняла сторону Байдена на выборах в 2020 году. Профсоюз высказывался и за других демократов – Хиллари Клинтон в 2016 году и Барака Обаму в 2008 и 2012 годах. Именно рабочий класс помог действующему главе государства одержать победу там, где у него не было явного преимущества: в штатах Мичиган, Пенсильвания и Невада.
По словам одного из источников, Teamsters разочаровался в Байдене после ситуации с банкротством гиганта грузоперевозок Yellow Corp. О’Брайен пытался организовать встречу с хозяином Белого дома для спасения компании, но ему отказали.
Другой источник сообщил, что разочарование усугубилось после провальных дебатов, когда спонсоры и политики-демократы призвали Байдена снять свою кандидатуру с выборов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Бог спас Трампа — но не Америку
14 июля, 15:41
Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, но на практике Байдена тяжело будет вывести из гонки из-за победы на предварительных выборах, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост главы государства могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
США сделают России царский подарок
12 июля, 08:00
 
В миреСШАМичиганПенсильванияБарак ОбамаХиллари КлинтонВыборы президента США — 2024Дональд Трамп
 
 
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