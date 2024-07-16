"На грани провала": Байден может потерять важного союзника, пишут СМИ
Reuters: профсоюз Teamsters может не поддержать ни одного кандидата на выборах
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашигтоне. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Президент США может лишится ключевого союзника и оказаться на грани провала в предвыборной гонке, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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"Мы не обязаны никакой партии. Нас не интересует, как вы себя называете. Мы хотим знать только одно: что вы делаете для помощи американским рабочим?" – заявил глава профсоюза водителей грузовиков Teamsters Шон О’Брайен на съезде Республиканской партии.
Источники сообщили, что лидеры профсоюза, насчитывающего 1,3 миллиона человек, обсуждают отказ от поддержки какого-либо из кандидатов на предстоящих президентских выборах.
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Организация Teamsters заняла сторону Байдена на выборах в 2020 году. Профсоюз высказывался и за других демократов – Хиллари Клинтон в 2016 году и Барака Обаму в 2008 и 2012 годах. Именно рабочий класс помог действующему главе государства одержать победу там, где у него не было явного преимущества: в штатах Мичиган, Пенсильвания и Невада.
По словам одного из источников, Teamsters разочаровался в Байдене после ситуации с банкротством гиганта грузоперевозок Yellow Corp. О’Брайен пытался организовать встречу с хозяином Белого дома для спасения компании, но ему отказали.
Другой источник сообщил, что разочарование усугубилось после провальных дебатов, когда спонсоры и политики-демократы призвали Байдена снять свою кандидатуру с выборов.
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Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, но на практике Байдена тяжело будет вывести из гонки из-за победы на предварительных выборах, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост главы государства могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
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