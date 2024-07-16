https://ria.ru/20240716/bayden-1959915075.html

Байден обвинил СМИ в концентрации на его провале вместо "лжи" Трампа

Байден обвинил СМИ в концентрации на его провале вместо "лжи" Трампа - РИА Новости, 16.07.2024

Байден обвинил СМИ в концентрации на его провале вместо "лжи" Трампа

Президент США Джо Байден обвинил медиа в чрезмерной концентрации на его провальном выступлении на дебатах вместо привлечения внимания к 28 случаям, когда его... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T05:21

2024-07-16T05:21

2024-07-16T05:21

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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден обвинил медиа в чрезмерной концентрации на его провальном выступлении на дебатах вместо привлечения внимания к 28 случаям, когда его конкурент от республиканцев Дональд Трамп якобы соврал. Ранее телеканал CNN, на котором прошли дебаты между Байденом и Трампом, подсчитал, что Трамп сделал более 30 ложных заявлений во время дебатов. В то же время у Байдена насчитали 9 случаев лжи либо озвучивания информации, вводящей в заблуждение. "Почему пресса никогда не говорит о 28 подтвержденных случаях, когда он солгал во время дебатов. У меня была очень плохая ночь, я чувствовал себя плохо, я облажался", - заявил Байден в интервью телеканалу NBC. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, говоря, что нет кандидатов лучше, чем он. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240716/debaty-1959912185.html

https://ria.ru/20240716/bayden-1959906535.html

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сша, джо байден, nbc, дональд трамп, в мире