https://ria.ru/20240716/bayden-1959906535.html

Байден похвастался "чертовски острым умом"

Байден похвастался "чертовски острым умом" - РИА Новости, 16.07.2024

Байден похвастался "чертовски острым умом"

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу NBC News заявил, что стар, но "чертовски" остр умом, хотя и считает вопросы к своему возрасту "легитимными". РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T01:49

2024-07-16T01:49

2024-07-16T01:50

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ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу NBC News заявил, что стар, но "чертовски" остр умом, хотя и считает вопросы к своему возрасту "легитимными". "Я стар, но я всего на три года старше Трампа. Это раз. Во-вторых, острота моего ума чертовски хороша", - сказал он. Переизбирающийся Байден утверждает, что за три с половиной года первого срока сделал больше любых своих предшественников за долгое время, и предложил по результатам судить о своих компетенциях. "Я понимаю, почему люди говорят: "Бог ты мой, ему 81. Вау. Каким он будет в 83, 84?" Это легитимный вопрос", - сказал при этом президент. Многочисленными интервью и иными появлениями на публике Байден пытается реабилитироваться после провала на предвыборных дебатах, которые шокировали демократическую общественность зрелищем старческого угасания и спровоцировали волну призывов к его срочной замене в качестве партийного кандидата.

https://ria.ru/20240710/bayden-1958649596.html

https://ria.ru/20240604/bayden-1950438106.html

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сша, джо байден, в мире