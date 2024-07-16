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Байден похвастался "чертовски острым умом"
Байден похвастался "чертовски острым умом" - РИА Новости, 16.07.2024
Байден похвастался "чертовски острым умом"
Президент США Джо Байден в интервью телеканалу NBC News заявил, что стар, но "чертовски" остр умом, хотя и считает вопросы к своему возрасту "легитимными". РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T01:49
2024-07-16T01:49
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ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу NBC News заявил, что стар, но "чертовски" остр умом, хотя и считает вопросы к своему возрасту "легитимными". "Я стар, но я всего на три года старше Трампа. Это раз. Во-вторых, острота моего ума чертовски хороша", - сказал он. Переизбирающийся Байден утверждает, что за три с половиной года первого срока сделал больше любых своих предшественников за долгое время, и предложил по результатам судить о своих компетенциях. "Я понимаю, почему люди говорят: "Бог ты мой, ему 81. Вау. Каким он будет в 83, 84?" Это легитимный вопрос", - сказал при этом президент. Многочисленными интервью и иными появлениями на публике Байден пытается реабилитироваться после провала на предвыборных дебатах, которые шокировали демократическую общественность зрелищем старческого угасания и спровоцировали волну призывов к его срочной замене в качестве партийного кандидата.
https://ria.ru/20240710/bayden-1958649596.html
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сша, джо байден, в мире
Байден похвастался "чертовски острым умом"
Байден признал себя старым, но имеющим чертовски острый ум
ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости.
Президент США Джо Байден в интервью телеканалу NBC News
заявил, что стар, но "чертовски" остр умом, хотя и считает вопросы к своему возрасту "легитимными".
"Я стар, но я всего на три года старше Трампа. Это раз. Во-вторых, острота моего ума чертовски хороша", - сказал он.
Переизбирающийся Байден утверждает, что за три с половиной года первого срока сделал больше любых своих предшественников за долгое время, и предложил по результатам судить о своих компетенциях.
"Я понимаю, почему люди говорят: "Бог ты мой, ему 81. Вау. Каким он будет в 83, 84?" Это легитимный вопрос", - сказал при этом президент.
Многочисленными интервью и иными появлениями на публике Байден пытается реабилитироваться после провала на предвыборных дебатах, которые шокировали демократическую общественность зрелищем старческого угасания и спровоцировали волну призывов к его срочной замене в качестве партийного кандидата.