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Бастрыкин запросил доклад о расследовании отравления людей на севере Москвы - РИА Новости, 16.07.2024
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19:41 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/bastrykin-1960111752.html
Бастрыкин запросил доклад о расследовании отравления людей на севере Москвы
Бастрыкин запросил доклад о расследовании отравления людей на севере Москвы - РИА Новости, 16.07.2024
Бастрыкин запросил доклад о расследовании отравления людей на севере Москвы
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании причин отравления людей на севере Москвы, сообщает СК РФ в... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T19:41
2024-07-16T19:41
происшествия
россия
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании причин отравления людей на севере Москвы, сообщает СК РФ в Telegram-канале. "Председатель Следственного комитета поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову Андрею Александровичу представить доклад о ходе расследования уголовного дела и предварительно установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.Ранее столичный главк СК России сообщил, что не менее 17 человек доставлены в медицинские учреждения с отравлением из хостела на севере Москвы, предварительный диагноз - сальмонеллёз, возбуждено уголовное дело. Подчеркивается, что по трем точкам быстрого питания, расположенным на Дмитровском шоссе, проводятся следственные действия, изучается необходимая документация, изымаются продукты. Кроме того, установлено местонахождение хозяина одной из точек питания, в ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел. В настоящее время устанавливаются владельцы и сотрудники двух других точек быстрого питания. По уголовному делу назначен ряд экспертиз, в том числе экспертиза по контролю качества продукции.
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происшествия, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин запросил доклад о расследовании отравления людей на севере Москвы

Бастрыкин запросил доклад о расследовании причин отравления людей в Москве

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании причин отравления людей на севере Москвы, сообщает СК РФ в Telegram-канале.
«
"Председатель Следственного комитета поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову Андрею Александровичу представить доклад о ходе расследования уголовного дела и предварительно установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
Ранее столичный главк СК России сообщил, что не менее 17 человек доставлены в медицинские учреждения с отравлением из хостела на севере Москвы, предварительный диагноз - сальмонеллёз, возбуждено уголовное дело. Подчеркивается, что по трем точкам быстрого питания, расположенным на Дмитровском шоссе, проводятся следственные действия, изучается необходимая документация, изымаются продукты. Кроме того, установлено местонахождение хозяина одной из точек питания, в ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел. В настоящее время устанавливаются владельцы и сотрудники двух других точек быстрого питания. По уголовному делу назначен ряд экспертиз, в том числе экспертиза по контролю качества продукции.
Хостел на Дмитровском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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Вчера, 09:42
 
ПроисшествияРоссияМоскваАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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