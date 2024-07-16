Рейтинг@Mail.ru
Байден не удивлен решением суда по делу против Трампа - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:59 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/bajden-1959913591.html
Байден не удивлен решением суда по делу против Трампа
Байден не удивлен решением суда по делу против Трампа - РИА Новости, 16.07.2024
Байден не удивлен решением суда по делу против Трампа
Президент США Джо Байден заявил во вторник, что не удивлен решением суда во Флориде по отклонению обвинения против его противника в выборах, республиканца... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T04:59
2024-07-16T04:59
в мире
сша
флорида
дональд трамп
джо байден
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959080741_0:0:2590:1458_1920x0_80_0_0_566337a91bd0f808a32bd3dd36943e6d.jpg
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил во вторник, что не удивлен решением суда во Флориде по отклонению обвинения против его противника в выборах, республиканца Дональда Трампа. Ране суд во Флориде отклонил дело против Трампа о незаконном хранении секретных документов на основании того, что было нарушено правило назначения спецпрокурора при расследовании дела. "Я не удивлен, это исходит от непосредственного решения Верховного суда", - сказал Байден в интервью телеканалу NBC, назвав решение Верховного суда "показным" и выразив с ним несогласие. Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы. Однако в связи с недавним постановлением Верховного суда США, который определил, что президент неподсуден за действия, совершенные им в официальном качестве, перспективы уголовного преследования по ряду дел теперь под вопросом. Вместе с тем часть из того, что Трампу инкриминируется, под это определение может не подпадать.
https://ria.ru/20240716/bayden-1959906535.html
https://ria.ru/20240715/tramp-1959689672.html
сша
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959080741_0:0:2300:1724_1920x0_80_0_0_645d3ab69279acc32dd4f713bc87ea4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, флорида, дональд трамп, джо байден, nbc
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп, Джо Байден, NBC
Байден не удивлен решением суда по делу против Трампа

Байден заявил, что не удивлен решением суда отклонить обвинения против Трампа

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил во вторник, что не удивлен решением суда во Флориде по отклонению обвинения против его противника в выборах, республиканца Дональда Трампа.
Ране суд во Флориде отклонил дело против Трампа о незаконном хранении секретных документов на основании того, что было нарушено правило назначения спецпрокурора при расследовании дела.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Байден похвастался "чертовски острым умом"
01:49
"Я не удивлен, это исходит от непосредственного решения Верховного суда", - сказал Байден в интервью телеканалу NBC, назвав решение Верховного суда "показным" и выразив с ним несогласие.
Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.
Однако в связи с недавним постановлением Верховного суда США, который определил, что президент неподсуден за действия, совершенные им в официальном качестве, перспективы уголовного преследования по ряду дел теперь под вопросом. Вместе с тем часть из того, что Трампу инкриминируется, под это определение может не подпадать.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп перед выступлением на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Трамп заявил, что Байден попросит прекратить два дела в отношении него
Вчера, 08:39
 
В миреСШАФлоридаДональд ТрампДжо БайденNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала