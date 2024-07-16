https://ria.ru/20240716/bajden-1959913591.html

Байден не удивлен решением суда по делу против Трампа

Байден не удивлен решением суда по делу против Трампа - РИА Новости, 16.07.2024

Байден не удивлен решением суда по делу против Трампа

Президент США Джо Байден заявил во вторник, что не удивлен решением суда во Флориде по отклонению обвинения против его противника в выборах, республиканца... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T04:59

2024-07-16T04:59

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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил во вторник, что не удивлен решением суда во Флориде по отклонению обвинения против его противника в выборах, республиканца Дональда Трампа. Ране суд во Флориде отклонил дело против Трампа о незаконном хранении секретных документов на основании того, что было нарушено правило назначения спецпрокурора при расследовании дела. "Я не удивлен, это исходит от непосредственного решения Верховного суда", - сказал Байден в интервью телеканалу NBC, назвав решение Верховного суда "показным" и выразив с ним несогласие. Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы. Однако в связи с недавним постановлением Верховного суда США, который определил, что президент неподсуден за действия, совершенные им в официальном качестве, перспективы уголовного преследования по ряду дел теперь под вопросом. Вместе с тем часть из того, что Трампу инкриминируется, под это определение может не подпадать.

https://ria.ru/20240716/bayden-1959906535.html

https://ria.ru/20240715/tramp-1959689672.html

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в мире, сша, флорида, дональд трамп, джо байден, nbc