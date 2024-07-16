https://ria.ru/20240716/bajden-1959903157.html
Байден после покушения на Трампа покаялся из-за одного своего высказывания
Байден после покушения на Трампа покаялся из-за одного своего высказывания - РИА Новости, 16.07.2024
Байден после покушения на Трампа покаялся из-за одного своего высказывания
Президент США Джо Байден в телеинтервью признал, что был неправ, публично употребив термин "в яблочко" применительно к своему предшественнику и сопернику... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T00:47
2024-07-16T00:47
2024-07-16T02:08
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
nbc
покушение на дональда трампа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942125495_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2aec17377231129ddb28756d4208432f.jpg
ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден в телеинтервью признал, что был неправ, публично употребив термин "в яблочко" применительно к своему предшественнику и сопернику Дональду Трампу, на которого впоследствии было совершено покушение."Это была ошибка использовать слово", - сказал Байден в эфире телеканала NBC.Он не смог точно воспроизвести свою фразу, но пояснил, что, говоря "в яблочко", призывал поместить в фокус общественного внимания риторику и поступки Трампа."Я не говорил "в перекрестье прицела"", - оправдывается Байден в интервью.Издание Politico пишет, что на прошлой неделе в ходе телефонной конференции со спонсорами своей избирательной кампании Байден заявил, что "пришло время поместить Трампа в яблочко" (центр мишени). В республиканской среде доказывают, что фраза действующего президента-демократа могла быть воспринята буквально – как руководство к действию.
https://ria.ru/20240716/debaty-1959902890.html
https://ria.ru/20240716/vens-1959902353.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942125495_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_e579282a958ed09ed5fa8861c77c6ca2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, дональд трамп, nbc, покушение на дональда трампа
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, NBC, Покушение на Дональда Трампа
Байден после покушения на Трампа покаялся из-за одного своего высказывания
Байден признал неправоту из-за того, что сказал "в яблочко" в адрес Трампа