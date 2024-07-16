https://ria.ru/20240716/bajden-1959903157.html

Байден после покушения на Трампа покаялся из-за одного своего высказывания

Байден после покушения на Трампа покаялся из-за одного своего высказывания - РИА Новости, 16.07.2024

Байден после покушения на Трампа покаялся из-за одного своего высказывания

Президент США Джо Байден в телеинтервью признал, что был неправ, публично употребив термин "в яблочко" применительно к своему предшественнику и сопернику... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T00:47

2024-07-16T00:47

2024-07-16T02:08

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ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден в телеинтервью признал, что был неправ, публично употребив термин "в яблочко" применительно к своему предшественнику и сопернику Дональду Трампу, на которого впоследствии было совершено покушение."Это была ошибка использовать слово", - сказал Байден в эфире телеканала NBC.Он не смог точно воспроизвести свою фразу, но пояснил, что, говоря "в яблочко", призывал поместить в фокус общественного внимания риторику и поступки Трампа."Я не говорил "в перекрестье прицела"", - оправдывается Байден в интервью.Издание Politico пишет, что на прошлой неделе в ходе телефонной конференции со спонсорами своей избирательной кампании Байден заявил, что "пришло время поместить Трампа в яблочко" (центр мишени). В республиканской среде доказывают, что фраза действующего президента-демократа могла быть воспринята буквально – как руководство к действию.

https://ria.ru/20240716/debaty-1959902890.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, nbc, покушение на дональда трампа