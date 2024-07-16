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Мария Багреева: гостям форума "Москва 2030" расскажут об экономике столицы - РИА Новости, 16.07.2024
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09:18 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/bagreeva-1959904168.html
Мария Багреева: гостям форума "Москва 2030" расскажут об экономике столицы
Мария Багреева: гостям форума "Москва 2030" расскажут об экономике столицы - РИА Новости, 16.07.2024
Мария Багреева: гостям форума "Москва 2030" расскажут об экономике столицы
Гостям форума "Москва 2030", который пройдет в столице с 1 августа по 8 сентября, расскажут о развитии экономики Москвы, сообщила заммэра столицы, руководитель... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T09:18
2024-07-16T09:18
москва
мария багреева
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МОСКВА, 16 июля - РИА Новости. Гостям форума "Москва 2030", который пройдет в столице с 1 августа по 8 сентября, расскажут о развитии экономики Москвы, сообщила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."Экономика Москвы – одна из крупнейших городских экономик мира, которая формирует пятую часть экономики страны. На форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" мы хотим напомнить, что экономика города создается усилиями тех, кто здесь живет, учится и работает. Для ее развития важен вклад каждого жителя нашего города, а ее достижения – это достижения каждого из нас", – цитирует Багрееву пресс-служба департамента.Она также рассказала, что посетители форума узнают о формировании экономики Москвы, ее развитии сейчас и трендах, которые ждут ее в будущем. Кроме того, они получат советы по личным финансам, инвестициям и налогам от экспертов. Главной экономической площадкой проекта станет павильон "Экономика Москвы" в Лужниках.Также на городских площадках пройдут открытые лекции по экономике, в ходе которых спикеры расскажут о налогах, инвестициях, бережливых навыках, искусственном интеллекте, создании бизнеса и других темах. Будут организованы пешеходные экскурсии с участием известных столичных гидов по пяти разным маршрутам.Для предпринимателей будет организован бизнес-день производительности труда и наставничества, основным событием которого станет подведение итогов конкурса "Лучшие практики наставничества Москвы - 2024".
https://ria.ru/20240703/oborot-1956965304.html
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москва, мария багреева
Москва, Мария Багреева

Мария Багреева: гостям форума "Москва 2030" расскажут об экономике столицы

© Фото : Департамент экономической политики и развития МосквыЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : Департамент экономической политики и развития Москвы
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июля - РИА Новости. Гостям форума "Москва 2030", который пройдет в столице с 1 августа по 8 сентября, расскажут о развитии экономики Москвы, сообщила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«
"Экономика Москвы – одна из крупнейших городских экономик мира, которая формирует пятую часть экономики страны. На форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" мы хотим напомнить, что экономика города создается усилиями тех, кто здесь живет, учится и работает. Для ее развития важен вклад каждого жителя нашего города, а ее достижения – это достижения каждого из нас", – цитирует Багрееву пресс-служба департамента.
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Она также рассказала, что посетители форума узнают о формировании экономики Москвы, ее развитии сейчас и трендах, которые ждут ее в будущем. Кроме того, они получат советы по личным финансам, инвестициям и налогам от экспертов. Главной экономической площадкой проекта станет павильон "Экономика Москвы" в Лужниках.
Также на городских площадках пройдут открытые лекции по экономике, в ходе которых спикеры расскажут о налогах, инвестициях, бережливых навыках, искусственном интеллекте, создании бизнеса и других темах. Будут организованы пешеходные экскурсии с участием известных столичных гидов по пяти разным маршрутам.
Для предпринимателей будет организован бизнес-день производительности труда и наставничества, основным событием которого станет подведение итогов конкурса "Лучшие практики наставничества Москвы - 2024".
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