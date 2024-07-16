Нехаммер выступил против бойкота председательства Венгрии в совете ЕС
Нехаммер: нужен отпор Орбану, а не бойкот председательства Венгрии в Совете ЕС
Канцлер Австрии Карл Нехаммер. Архивное фото
ВЕНА, 16 июл - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота председательства Венгрии в Совете ЕС.
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"(Венгерскому премьеру Виктору Орбану) необходимо дать отпор за его несогласованное поведение, но не бойкотировать председательство в Совете (ЕС). Министры (Австрийской) Народной партии (партия Нехаммера - ред.) будут продолжать участвовать в советах и заседаниях, вопросов для решения достаточно", - написал Нехаммер в своем официальном аккаунте в соцсети Х.
Ранее сообщалось, что лидер Австрийской партии свободы (АПС, нем. FPÖ) Герберт Кикль призвал канцлера республики Карла Нехаммера осудить бойкот, объявленный Еврокомиссией против Венгрии.
Официальный представитель ЕК Эрик Мамер ранее сообщал, что Еврокомиссия отменила традиционный визит в столицу председательствующей в Совете ЕС Венгрии. Такой визит должен был пройти после летних каникул Еврокомиссии осенью этого года.
Кроме того, Мамер на брифинге заявлял, что визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в РФ ставит под вопрос традиционную поездку членов Еврокомиссии в Венгрию, принявшую председательство в Совете Евросоюза на ближайшие полгода. Мамер также подчеркнул, что несмотря на то, что Орбан сам заявил об отсутствии у него мандата ЕС на переговоры с РФ, "всем очевиден контекст, когда визит проходит через пять дней после начала председательства в Совете ЕС".
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