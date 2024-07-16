https://ria.ru/20240716/avarii-1960118881.html

Аварии на сетях МТС, Мегафона и Билайна на Дальнем Востоке устранили

Аварии на сетях МТС, Мегафона и Билайна на Дальнем Востоке устранили - РИА Новости, 16.07.2024

Аварии на сетях МТС, Мегафона и Билайна на Дальнем Востоке устранили

Аварии на сетях МТС, "Мегафона" и "Билайна" на Дальнем Востоке полностью устранены, доступ в интернет и мобильная связь у абонентов восстановлены, сообщает... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T20:46

2024-07-16T20:46

2024-07-16T20:59

технологии

дальний восток

мтс

мегафон

билайн

благовещенск

магаданская область

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Аварии на сетях МТС, "Мегафона" и "Билайна" на Дальнем Востоке полностью устранены, доступ в интернет и мобильная связь у абонентов восстановлены, сообщает Минцифры."Сбой связи на Дальнем Востоке полностью устранен … Аварии на сетях МТС, "Мегафона" и "Билайна" полностью устранены, доступ в интернет и мобильная связь у абонентов восстановлены", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Ранее во вторник абоненты операторов связи на Дальнем Востоке столкнулись с перебоями в работе сети. Операторы уже сообщили Минцифры об устранении сбоев, сообщило министерство. Так, у МТС из-за обрыва оптического кабеля случилась авария на транспортной сети. Это привело к отсутствию передачи данных с 19.00 до 20.00 по местному времени. Голосовая связь частично функционировала через спутниковый резерв.В свою очередь у "Билайна" произошла авария на основном канале электропитания, которая совпала с плановыми работами на резервном канале, предоставленном "Ростелекомом". Тогда как у "Мегафона" сбой с отключением электропитания произошел на одном из объектов оператора.Корреспондент РИА Новости передавал, что во вторник вечером в Благовещенске наблюдались массовые сбои в работе сети МТС: мессенджеры медленно работали, периодически не получалось позвонить. На экранах смартфонов появилась строка "Только экстренные вызовы". В Приморье в течение часа-полутора отмечались проблемы с мобильным интернетом у "Билайна" и весь вечер - у МТС. При этом "Мегафон" работал стабильно.Пользователи МТС и "Мегафона" в Магаданской области массово сообщали о сбоях интернет-связи. В Якутии также были сложности у абонентов МТС. Как сообщало Мининноваций региона, проблемы связаны "с обрывами основного и резервного каналов связи".

https://ria.ru/20240715/moshenniki-1959675391.html

https://ria.ru/20240603/servis-1950139495.html

дальний восток

благовещенск

магаданская область

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технологии, дальний восток, мтс, мегафон, билайн, благовещенск, магаданская область