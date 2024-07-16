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Аварии на сетях МТС, Мегафона и Билайна на Дальнем Востоке устранили - РИА Новости, 16.07.2024
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20:46 16.07.2024 (обновлено: 20:59 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/avarii-1960118881.html
Аварии на сетях МТС, Мегафона и Билайна на Дальнем Востоке устранили
Аварии на сетях МТС, Мегафона и Билайна на Дальнем Востоке устранили - РИА Новости, 16.07.2024
Аварии на сетях МТС, Мегафона и Билайна на Дальнем Востоке устранили
Аварии на сетях МТС, "Мегафона" и "Билайна" на Дальнем Востоке полностью устранены, доступ в интернет и мобильная связь у абонентов восстановлены, сообщает... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T20:46
2024-07-16T20:59
технологии
дальний восток
мтс
мегафон
билайн
благовещенск
магаданская область
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Аварии на сетях МТС, "Мегафона" и "Билайна" на Дальнем Востоке полностью устранены, доступ в интернет и мобильная связь у абонентов восстановлены, сообщает Минцифры."Сбой связи на Дальнем Востоке полностью устранен … Аварии на сетях МТС, "Мегафона" и "Билайна" полностью устранены, доступ в интернет и мобильная связь у абонентов восстановлены", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Ранее во вторник абоненты операторов связи на Дальнем Востоке столкнулись с перебоями в работе сети. Операторы уже сообщили Минцифры об устранении сбоев, сообщило министерство. Так, у МТС из-за обрыва оптического кабеля случилась авария на транспортной сети. Это привело к отсутствию передачи данных с 19.00 до 20.00 по местному времени. Голосовая связь частично функционировала через спутниковый резерв.В свою очередь у "Билайна" произошла авария на основном канале электропитания, которая совпала с плановыми работами на резервном канале, предоставленном "Ростелекомом". Тогда как у "Мегафона" сбой с отключением электропитания произошел на одном из объектов оператора.Корреспондент РИА Новости передавал, что во вторник вечером в Благовещенске наблюдались массовые сбои в работе сети МТС: мессенджеры медленно работали, периодически не получалось позвонить. На экранах смартфонов появилась строка "Только экстренные вызовы". В Приморье в течение часа-полутора отмечались проблемы с мобильным интернетом у "Билайна" и весь вечер - у МТС. При этом "Мегафон" работал стабильно.Пользователи МТС и "Мегафона" в Магаданской области массово сообщали о сбоях интернет-связи. В Якутии также были сложности у абонентов МТС. Как сообщало Мининноваций региона, проблемы связаны "с обрывами основного и резервного каналов связи".
https://ria.ru/20240715/moshenniki-1959675391.html
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технологии, дальний восток, мтс, мегафон, билайн, благовещенск, магаданская область
Технологии, Дальний Восток, МТС, Мегафон, Билайн, Благовещенск, Магаданская область
Аварии на сетях МТС, Мегафона и Билайна на Дальнем Востоке устранили

Аварии на сетях МТС, Мегафона и Билайна на Дальнем Востоке полностью устранили

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРабота центра
Работа центра - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Аварии на сетях МТС, "Мегафона" и "Билайна" на Дальнем Востоке полностью устранены, доступ в интернет и мобильная связь у абонентов восстановлены, сообщает Минцифры.
«
"Сбой связи на Дальнем Востоке полностью устранен … Аварии на сетях МТС, "Мегафона" и "Билайна" полностью устранены, доступ в интернет и мобильная связь у абонентов восстановлены", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
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Ранее во вторник абоненты операторов связи на Дальнем Востоке столкнулись с перебоями в работе сети. Операторы уже сообщили Минцифры об устранении сбоев, сообщило министерство. Так, у МТС из-за обрыва оптического кабеля случилась авария на транспортной сети. Это привело к отсутствию передачи данных с 19.00 до 20.00 по местному времени. Голосовая связь частично функционировала через спутниковый резерв.
В свою очередь у "Билайна" произошла авария на основном канале электропитания, которая совпала с плановыми работами на резервном канале, предоставленном "Ростелекомом". Тогда как у "Мегафона" сбой с отключением электропитания произошел на одном из объектов оператора.
Корреспондент РИА Новости передавал, что во вторник вечером в Благовещенске наблюдались массовые сбои в работе сети МТС: мессенджеры медленно работали, периодически не получалось позвонить. На экранах смартфонов появилась строка "Только экстренные вызовы". В Приморье в течение часа-полутора отмечались проблемы с мобильным интернетом у "Билайна" и весь вечер - у МТС. При этом "Мегафон" работал стабильно.
Пользователи МТС и "Мегафона" в Магаданской области массово сообщали о сбоях интернет-связи. В Якутии также были сложности у абонентов МТС. Как сообщало Мининноваций региона, проблемы связаны "с обрывами основного и резервного каналов связи".
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ТехнологииДальний ВостокМТСМегафонБилайнБлаговещенскМагаданская область
 
 
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