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Премьер Атталь заявил, что не рассчитывает вновь возглавить правительство - РИА Новости, 16.07.2024
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22:43 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/attal-1960132696.html
Премьер Атталь заявил, что не рассчитывает вновь возглавить правительство
Премьер Атталь заявил, что не рассчитывает вновь возглавить правительство - РИА Новости, 16.07.2024
Премьер Атталь заявил, что не рассчитывает вновь возглавить правительство
Глава французского правительства Габриэль Атталь, чью отставку во вторник с поста премьера принял президент Эммануэль Макрон, заявил, что не надеется вновь... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T22:43
2024-07-16T22:43
в мире
габриэль атталь
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ПАРИЖ, 16 июл – РИА Новости. Глава французского правительства Габриэль Атталь, чью отставку во вторник с поста премьера принял президент Эммануэль Макрон, заявил, что не надеется вновь возглавить кабмин. Ранее во вторник Макрон заявил, что после отставки министры продолжат исполнять свои обязанности, в их ведении будет "управление текущими делами" до формирования нового кабмина, такая ситуация может продлиться несколько недель, вероятно, до конца Олимпийских игр. Это означает, что правительство не будет выдвигать законодательных инициатив, но может реагировать в экстренных ситуациях, например, вводить чрезвычайное положение. "В отличие от многих политических лидеров, которые выступали в последние дни, я не стремлюсь стать следующим премьер-министром, я не буду следующим премьер-министром. Я только что подал в отставку, которая была принята президентом республики", - заявил Атталь в эфире телеканала TF1. Он отметил, что, будучи главой президентской фракции в парламенте, хочет "работать с представителями правых республиканцев и левых социал-демократов". Атталь сообщил, что в ближайшие дни его фракция "будет вынуждена взять на себя политическую инициативу, внести предложения по плану действий для французов, по существу, по мерам, компромиссам и работе, которую мы хотим вести с другими политическими группами", за исключением крайне правых и крайне левых. Он добавил, что в преддверии Олимпиады правительство в прежнем составе "продолжит нести ответственность" и "в случае кризиса, примет все решения для защиты французов".
https://ria.ru/20240716/detal-1959970852.html
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в мире, габриэль атталь, эммануэль макрон, парламентские выборы во франции — 2024
В мире, Габриэль Атталь, Эммануэль Макрон, Парламентские выборы во Франции — 2024
Премьер Атталь заявил, что не рассчитывает вновь возглавить правительство

Атталь заявил, что не надеется вновь возглавить правительство Франции

© AP Photo / Pool / Ludovic MarinГабриэль Атталь
Габриэль Атталь - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Pool / Ludovic Marin
Габриэль Атталь . Архивное фото
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ПАРИЖ, 16 июл – РИА Новости. Глава французского правительства Габриэль Атталь, чью отставку во вторник с поста премьера принял президент Эммануэль Макрон, заявил, что не надеется вновь возглавить кабмин.
Ранее во вторник Макрон заявил, что после отставки министры продолжат исполнять свои обязанности, в их ведении будет "управление текущими делами" до формирования нового кабмина, такая ситуация может продлиться несколько недель, вероятно, до конца Олимпийских игр. Это означает, что правительство не будет выдвигать законодательных инициатив, но может реагировать в экстренных ситуациях, например, вводить чрезвычайное положение.
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"В отличие от многих политических лидеров, которые выступали в последние дни, я не стремлюсь стать следующим премьер-министром, я не буду следующим премьер-министром. Я только что подал в отставку, которая была принята президентом республики", - заявил Атталь в эфире телеканала TF1.
Он отметил, что, будучи главой президентской фракции в парламенте, хочет "работать с представителями правых республиканцев и левых социал-демократов".
Атталь сообщил, что в ближайшие дни его фракция "будет вынуждена взять на себя политическую инициативу, внести предложения по плану действий для французов, по существу, по мерам, компромиссам и работе, которую мы хотим вести с другими политическими группами", за исключением крайне правых и крайне левых.
Он добавил, что в преддверии Олимпиады правительство в прежнем составе "продолжит нести ответственность" и "в случае кризиса, примет все решения для защиты французов".
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