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В США назвали страну с самой большой огневой мощью
В США назвали страну с самой большой огневой мощью - РИА Новости, 16.07.2024
В США назвали страну с самой большой огневой мощью
Россия обладает самым большим количеством артиллерийских систем, а также налаженными поставками боеприпасов, пишет Forbes. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T20:49
2024-07-16T20:49
2024-07-16T22:09
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россия обладает самым большим количеством артиллерийских систем, а также налаженными поставками боеприпасов, пишет Forbes."У российских Вооруженных сил больше артиллерии, чем у любой другой армии в мире, и в три раза больше артиллерийских орудий, чем у Вооруженных сил США", — говорится в статье.Как уточняется в материале, Москва использует комбинацию самоходных гаубиц советской эпохи, таких как 2С19 "Мста-С", и более новых систем, таких как 2С33 "Мста-СМ2". Кроме того, она наладила надежную сеть поставок и производит до 250 тысяч снарядов в месяц, утверждается в публикации.Ранее в Минобороны России сообщили, что за неделю артиллеристы уничтожили в зоне СВО четыре украинские пусковые установки c радаром зенитного ракетного комплекса С-300ПС, три пусковые установки c радаром зенитного ракетного комплекса HAWK производства США и две пусковые установки с радаром зенитного ракетного комплекса Patriot.
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В мире, Россия, Москва, США, Вооруженные силы США, Forbes
В США назвали страну с самой большой огневой мощью
Forbes назвал Россию страной с самой массовой артиллерией в мире