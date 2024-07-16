https://ria.ru/20240716/arest-1960023032.html

Суд продлил арест одному из захватчиков заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону

Суд продлил арест одному из захватчиков заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 16.07.2024

Суд продлил арест одному из захватчиков заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону

Южный окружной военный суд продлил срок содержания под стражей одному из захватчиков заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Даниилу Камневу, обвиняемому в подготовке РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T14:27

2024-07-16T14:27

2024-07-16T14:31

происшествия

ростов-на-дону

захват заложников в ростовском сизо

россия

кисловодск

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл - РИА Новости. Южный окружной военный суд продлил срок содержания под стражей одному из захватчиков заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Даниилу Камневу, обвиняемому в подготовке теракта в Кисловодске, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В середине июня обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, взяли в заложники двух сотрудников. Позже большинство преступников ликвидировали, а сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. По делу о захвате заложников проходят двое фигурантов, один из них - Камнев. Он был арестован до 15 августа.Помимо этого, с августа прошлого года в Южном окружном военном суде слушается уголовное дело в отношении шести человек, в том числе Камнева. По данным суда, он обвиняется по статьям об участии в деятельности экстремистской организации, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, приготовлении к теракту, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ, а также финансировании терроризма.Во вторник состоялось очередное заседание по данному уголовному делу. Прокурор ходатайствовал о продлении фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу. Он отметил, что в отношении Камнева, в частности, в настоящее время "ведется предварительное расследование по делу о захвате заложников в СИЗО"."Суд определил продлить срок содержания стражей Даниила Камнева... на три месяца", - сказал судья.По данным гособвинителя, в сентябре 2020 году Камнев присоединился к ячейке "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*. В марте 2021 года он вместе со своей гражданской женой решили взорвать здание ОМВД России по Кисловодску, для чего изготовили два СВУ, считает следствие. Осуществить задуманное они не успели, так как их задержали силовики. Кроме того, по данным прокурора, Камнев перевел 1 тысячу рублей члену запрещенной в РФ международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, действующей в Сирии и Ираке.Запрещенное на территории России экстремистское религиозное объединение

https://ria.ru/20240711/sizo-1958952256.html

https://ria.ru/20240616/sizo-1953207097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ростов-на-дону, захват заложников в ростовском сизо, россия, кисловодск