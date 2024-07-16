https://ria.ru/20240716/apollon-11-1959726158.html

Полет корабля НАСА "Аполлон-11" (1969)

Полет корабля НАСА "Аполлон-11" (1969) - РИА Новости, 16.07.2024

Полет корабля НАСА "Аполлон-11" (1969)

16-24 июля 1969 года американский космический корабль "Аполлон-11" совершил полет, в ходе которого жители Земли впервые в истории совершили посадку на... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T02:01

2024-07-16T02:01

2024-07-16T02:01

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луна

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16-24 июля 1969 года американский космический корабль "Аполлон-11" совершил полет, в ходе которого жители Земли впервые в истории совершили посадку на поверхность Луны. Старт ракеты-носителя "Сатурн-5", которая вывела корабль "Аполлон-11" на орбиту, состоялся 6 июля 1969 года в 09.32 по времени Восточного побережья США (16.32 по московскому времени) с мыса Кеннеди. В состав экипажа космического корабля входили три астронавта – командир Нил Армстронг (Neil Armstrong), пилот лунного модуля Эдвин Олдрин (Edwin Aldrin) и пилот командного модуля Майкл Коллинз (Michael Collins). Главной целью этого космического полета, которую поставил президент США Джон Кеннеди 25 мая 1961 года, были посадка на спутнике Земли Луне и успешное возвращение на Землю.Космический корабль "Аполлон-11" состоял из двух модулей – командного (позывной "Колумбия") и лунного (позывной "Орел"). В командном отсеке экипаж проводил большую часть полета, а лунный модуль был предназначен непосредственно для посадки и последующего взлета с Луны.19 июля (через 76 часов полета) "Аполлон-11" вышел на лунную орбиту. 20 июля (примерно через 100 часов после старта) произошла расстыковка командного и лунного модулей. В командном модуле остался Майкл Коллинз, а в лунном находились Нил Армстронг и Эдвин Олдрин.Астронавты включили двигатель посадочной ступени лунного модуля, и кабина полетела к Луне.Несмотря на то, что Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, NASA) предполагало посадку на поверхность Луны в автоматическом режиме, Армстронг как командир экспедиции принял решение сажать лунный модуль в полуавтоматическом режиме. Свое решение он мотивировал словами: "Автоматика не знает, как выбирать посадочные площадки". Армстронг стал управлять лунной кабиной вручную на последнем участке спуска (с высоты 150 метров), так как автоматика вела лунный модуль на посадку прямо в кратер с камнями диаметром до трех метров.Космический аппарат прилунился в Море Спокойствия 20 июля в 16 часов 18 минут по времени Восточного побережья США (23.18 мск). После этого астронавты проверили бортовые системы и произвели имитацию старта с Луны. Затем облачились в скафандры, проверили их герметичность и работу системы жизнеобеспечения.20 июля в 22 часа 56 минут по времени Восточного побережья США (21 июля в 5 часов 56 минут по мск) Армстронг ступил на Луну. Став на Луну сначала правой, а затем левой ногой, он произнес: "Этот маленький шаг одного человека означает гигантский скачок для человечества". Видеокамера, установленная снаружи модуля, транслировала выход Армстронга на поверхность Луны. Спустя 20 минут на Луну вышел Олдрин.Из воспоминаний Нила Армстронга: "Лунная поверхность в момент прилунения была ярко освещена. Казалось, что это не лунный грунт, а песчаная пустыня в знойный день. Но если взглянуть еще и на черное небо, можно вообразить, что находишься на усыпанной песком спортивной площадке ночью, под ослепительными лучами прожекторов. Ни звезд, ни планет, за исключением Земли, не было видно".Все снаряжение астронавтов весило около 80 килограммов, однако в лунных условиях вес уменьшается примерно в шесть раз. Поэтому на Луне даже с таким снаряжением астронавт весил неполных 25 килограммов. Небывалая "легкость" позволила астронавтам передвигаться по Луне прыжками высотой в два метра. Также было замечено, что в лунных условиях стало возможно сильно наклоняться в любую сторону без потери равновесия. За все время пребывания на Луне астронавты ни разу не упали и совершенно не чувствовали усталости.Сверху поверхность Луны была покрыта мелкозернистым порошкообразным веществом черного цвета, похожим на измельченный уголь. И поэтому везде, где только ступали астронавты, на лунной поверхности оставались отпечатки четких следов.Во время выхода на Луну астронавты взяли образцы лунных пород, установили на Луне научные приборы – сейсмометр и лазерный отражатель. Они укрепили на лунной поверхности национальный флаг США и оставили медали с изображением людей, отдавших свою жизнь делу изучения Вселенной: советских – Юрия Гагарина и Владимира Комарова, и американских – Вирджила Гриссома, Роджера Чаффи и Эдуарда Уайта, погибших при старте космического корабля "Аполлон-1". Кроме того, на Луну были доставлены миниатюрные флажки 136 государств мира, в том числе флажок Советского Союза, и металлическая пластинка с выгравированными на ней словами: "Здесь люди с планеты Земля впервые ступили ногой на Луну. Июль, год 1969 от Рождества Христова. Мы пришли с миром от всего человечества".Олдрин пробыл на Луне около полутора часов и вернулся в лунный модуль. Затем спустя 40 минут за ним последовал Армстронг. Его прогулка по Луне длилась более 2,5 часов.После завершения выхода на поверхность спутника Земли американские астронавты, проверив бортовые системы и поужинав, проспали около семи часов. Проснувшись, они позавтракали и отправились на окололунную орбиту, где их ожидал командный модуль. В общей сложности астронавты пробыли на Луне 21 час 36 минут.Операция по сближению и стыковке командного и лунного модулей длилась 3,5 часа. После ее завершения лунные путешественники перешли в командный отсек "Аполлона", а взлетная ступень за ненадобностью была оставлена на орбите. Посадочная ступень лунной кабины, выполнившая роль стартовой площадки, осталась на Луне.22 июля астронавты включили маршевый двигатель командного отсека, и корабль "лег на курс" к Земле.По оценкам NASA, за астронавтами в прямом эфире наблюдали 650 миллионов человек. 24 июля в 12.50 по времени Восточного побережья США (19.50 мск) командный отсек приводнился в Тихом океане к юго-западу от Гавайских островов. С помощью вертолета экипаж был доставлен на палубу авианосца. Затем их доставили в Хьюстон.После завершения миссии все астронавты прошли обязательный 18-дневный карантин из-за предположения о возможном существовании лунных организмов.После карантина и отпуска 13 августа 1969 года были организованы торжественные встречи астронавтов в Нью-Йорке, Чикаго и Лос-Анжелесе.Уже несколько десятков лет не утихают слухи и даже споры о том, что вся американская лунная программа – это не более чем хорошо срежиссированная голливудская постановка и что на самом деле американцы на Луне не высаживались.В 2009 году прославленный космонавт Алексей Леонов, лично готовившийся к участию в советской программе освоения Луны, опроверг многолетние слухи, что американские астронавты не были на Луне, а кадры, транслировавшиеся по телевидению во всем мире, якобы смонтированы в Голливуде.Алексей Леонов пояснил, что для того, чтобы зритель смог видеть на киноэкране развитие происходящего от начала до конца, в любом кино применяются элементы досъемки."Нельзя же, например, было снять реальное открытие Нилом Армстронгом люка спускаемого корабля на Луне – с поверхности это же просто некому было снять! По той же причине нельзя было снять и спуск Армстронга на Луну по лесенке из корабля. Вот эти моменты, действительно доснятые Кубриком в студиях Голливуда для развития логики происходящего, и положили начало многочисленным сплетням о том, что вся высадка якобы была смоделирована на съемочной площадке", – объяснил Алексей Леонов."Рассуждать же о том, что весь фильм был снят на Земле – просто нелепо и смешно. В США имелись все необходимые системы, которые отслеживали сам старт ракеты-носителя, разгон, коррекцию орбиты полета, облет Луны спускаемой капсулой и ее приземление", – заключил Леонов. В июле 2024 года глава Роскосмоса Юрий Борисов, отвечая на вопрос депутата Госдумы, действительно ли американские астронавты были на Луне, заявил, что грунт, переданный США после полета к Луне, согласно проведенной в нашей стране экспертизе, "оказался именно лунным", это не оставляет сомнений, что американцы действительно побывали на Луне. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, наса, сша, луна