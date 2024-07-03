Борисов рассказал, действительно ли американцы были на Луне
Борисов: грунт, переданный США советским ученым, оказался именно лунным
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГенеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 3 июля 2024
Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 3 июля 2024
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Грунт, переданный США после полета к Луне, согласно проведенной в нашей стране экспертизе, "оказался именно лунным", это не оставляет сомнений, что американцы действительно побывали на Луне, заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.
"Что касается, были американцы или не были на Луне. У меня есть только один факт, я интересовался этим делом - в своё время они передали нам часть лунного грунта, который астронавты доставили во время этой экспедиции. По экспертизе нашей Академии наук, лунный грунт оказался именно лунным. Вот это и ответ на вопрос", - сказал Борисов, отвечая на вопрос депутата Госдумы, действительно ли американские астронавты были на Луне.
В июле 1969 года астронавты миссии "Аполлон-1" под руководством Нила Армстронга первыми в истории человечества ступили на поверхность Луны. Они также взяли образцы лунных пород. За их высадкой в прямом эфире следили в США, по разным оценкам, от 125 до 150 миллионов телезрителей.