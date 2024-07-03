https://ria.ru/20240703/luna-1957160096.html

Борисов рассказал, действительно ли американцы были на Луне

Борисов рассказал, действительно ли американцы были на Луне - РИА Новости, 03.07.2024

Борисов рассказал, действительно ли американцы были на Луне

Грунт, переданный США после полета к Луне, согласно проведенной в нашей стране экспертизе, "оказался именно лунным", это не оставляет сомнений, что американцы... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T16:38

2024-07-03T16:38

2024-07-03T17:06

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юрий борисов (роскосмос)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Грунт, переданный США после полета к Луне, согласно проведенной в нашей стране экспертизе, "оказался именно лунным", это не оставляет сомнений, что американцы действительно побывали на Луне, заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов. "Что касается, были американцы или не были на Луне. У меня есть только один факт, я интересовался этим делом - в своё время они передали нам часть лунного грунта, который астронавты доставили во время этой экспедиции. По экспертизе нашей Академии наук, лунный грунт оказался именно лунным. Вот это и ответ на вопрос", - сказал Борисов, отвечая на вопрос депутата Госдумы, действительно ли американские астронавты были на Луне. В июле 1969 года астронавты миссии "Аполлон-1" под руководством Нила Армстронга первыми в истории человечества ступили на поверхность Луны. Они также взяли образцы лунных пород. За их высадкой в прямом эфире следили в США, по разным оценкам, от 125 до 150 миллионов телезрителей.

https://ria.ru/20240109/peregrine-1920255127.html

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луна, сша, юрий борисов (роскосмос), нил армстронг, роскосмос, госдума рф