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Акция "Дни вин Краснодарского края" стартовала на Кубани - РИА Новости, 16.07.2024
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Краснодарский край
 
14:30 16.07.2024 (обновлено: 14:31 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/aktsiya-1960020132.html
Акция "Дни вин Краснодарского края" стартовала на Кубани
Акция "Дни вин Краснодарского края" стартовала на Кубани - РИА Новости, 16.07.2024
Акция "Дни вин Краснодарского края" стартовала на Кубани
Департамент потребсферы Кубани проводит до 15 сентября акцию "Дни вин Краснодарского края", в рамках которой продукцию местных производителей делают более... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T14:30
2024-07-16T14:31
краснодарский край
вино
алкоголь
виноделие
виноделы
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КРАСНОДАР, 16 июл – РИА Новости. Департамент потребсферы Кубани проводит до 15 сентября акцию "Дни вин Краснодарского края", в рамках которой продукцию местных производителей делают более заметной с помощью спецценников, а в ресторанах проводят тематические ужины, сообщили в пресс-службе администрации Кубани. "Акция "Дни вин Краснодарского края" стартовала в регионе. Она приурочена к летнему курортному сезону и продлится до 15 сентября. Дни вин Краснодарского края проходят в федеральных и локальных розничных сетях, алкомаркетах, ресторанах и кафе", - говорится в сообщении. Организатором акции выступает департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края. "Цель проекта – повысить популярность вин от производителей Кубани за счет обозначения их специальной символикой на прилавках объектов торговли и общественного питания. При проведении акции эффект виден сразу: сбыт винодельческой продукции региона показывает до 15 процентов роста", – передает пресс-служба слова руководителя департамента Романа Куринного. Согласно концепции, в акции участвуют вина, произведенные из выращенного в крае винограда. Бутылки с кубанскими напитками делают заметными с помощью специальных ценников и указателей с логотипом мероприятия, добавили в пресс-службе. Кроме того, в рамках акции в кафе и ресторанах проводят тематические и гастрономические ужины, на которых гостям предлагают акционные вина и рассказывают об их достоинствах. Ежегодно, по данным пресс-службы, участниками акции "Дни вин Краснодарского края" становятся более 600 магазинов торговых сетевых компаний и более 100 лучших ресторанов краевой столицы и курортных территорий.
https://ria.ru/20240716/zavod-1960011587.html
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вино, алкоголь, виноделие, виноделы
Краснодарский край, Вино, Алкоголь, Виноделие, виноделы

Акция "Дни вин Краснодарского края" стартовала на Кубани

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДегустация вина в Краснодарском крае
Дегустация вина в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Дегустация вина в Краснодарском крае. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 16 июл – РИА Новости. Департамент потребсферы Кубани проводит до 15 сентября акцию "Дни вин Краснодарского края", в рамках которой продукцию местных производителей делают более заметной с помощью спецценников, а в ресторанах проводят тематические ужины, сообщили в пресс-службе администрации Кубани.
"Акция "Дни вин Краснодарского края" стартовала в регионе. Она приурочена к летнему курортному сезону и продлится до 15 сентября. Дни вин Краснодарского края проходят в федеральных и локальных розничных сетях, алкомаркетах, ресторанах и кафе", - говорится в сообщении.
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Вчера, 14:13
Организатором акции выступает департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.
"Цель проекта – повысить популярность вин от производителей Кубани за счет обозначения их специальной символикой на прилавках объектов торговли и общественного питания. При проведении акции эффект виден сразу: сбыт винодельческой продукции региона показывает до 15 процентов роста", – передает пресс-служба слова руководителя департамента Романа Куринного.
Согласно концепции, в акции участвуют вина, произведенные из выращенного в крае винограда. Бутылки с кубанскими напитками делают заметными с помощью специальных ценников и указателей с логотипом мероприятия, добавили в пресс-службе.
Кроме того, в рамках акции в кафе и ресторанах проводят тематические и гастрономические ужины, на которых гостям предлагают акционные вина и рассказывают об их достоинствах.
Ежегодно, по данным пресс-службы, участниками акции "Дни вин Краснодарского края" становятся более 600 магазинов торговых сетевых компаний и более 100 лучших ресторанов краевой столицы и курортных территорий.
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Краснодарский крайВиноАлкогольВиноделиевиноделы
 
 
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