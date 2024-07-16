https://ria.ru/20240716/aktsiya-1960020132.html

Акция "Дни вин Краснодарского края" стартовала на Кубани

Акция "Дни вин Краснодарского края" стартовала на Кубани - РИА Новости, 16.07.2024

Акция "Дни вин Краснодарского края" стартовала на Кубани

Департамент потребсферы Кубани проводит до 15 сентября акцию "Дни вин Краснодарского края", в рамках которой продукцию местных производителей делают более... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T14:30

2024-07-16T14:30

2024-07-16T14:31

краснодарский край

вино

алкоголь

виноделие

виноделы

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КРАСНОДАР, 16 июл – РИА Новости. Департамент потребсферы Кубани проводит до 15 сентября акцию "Дни вин Краснодарского края", в рамках которой продукцию местных производителей делают более заметной с помощью спецценников, а в ресторанах проводят тематические ужины, сообщили в пресс-службе администрации Кубани. "Акция "Дни вин Краснодарского края" стартовала в регионе. Она приурочена к летнему курортному сезону и продлится до 15 сентября. Дни вин Краснодарского края проходят в федеральных и локальных розничных сетях, алкомаркетах, ресторанах и кафе", - говорится в сообщении. Организатором акции выступает департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края. "Цель проекта – повысить популярность вин от производителей Кубани за счет обозначения их специальной символикой на прилавках объектов торговли и общественного питания. При проведении акции эффект виден сразу: сбыт винодельческой продукции региона показывает до 15 процентов роста", – передает пресс-служба слова руководителя департамента Романа Куринного. Согласно концепции, в акции участвуют вина, произведенные из выращенного в крае винограда. Бутылки с кубанскими напитками делают заметными с помощью специальных ценников и указателей с логотипом мероприятия, добавили в пресс-службе. Кроме того, в рамках акции в кафе и ресторанах проводят тематические и гастрономические ужины, на которых гостям предлагают акционные вина и рассказывают об их достоинствах. Ежегодно, по данным пресс-службы, участниками акции "Дни вин Краснодарского края" становятся более 600 магазинов торговых сетевых компаний и более 100 лучших ресторанов краевой столицы и курортных территорий.

https://ria.ru/20240716/zavod-1960011587.html

https://ria.ru/20240710/kuban-1958855892.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вино, алкоголь, виноделие, виноделы