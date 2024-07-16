Сийярто анонсировал встречу с главой "Росатома" в Стамбуле
Глава МИД Венгрии обсудит с главой "Росатома" строительство АЭС "Пакш 2"
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
ООН, 16 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что проведет встречу с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым в среду в Стамбуле, обсудит строительство АЭС "Пакш 2".
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"Завтра я собираюсь провести переговоры с Лихачевым в Стамбуле. Мы обсудим прогресс в строительстве АЭС "Пакш 2". Есть очень важное, интересное развитие", - сказал он журналистам.
По словам Сийярто, это дает надежду на то, что в какой-то момент можно будет вернуться к нормальным международным отношениям.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается в конце 2024 - начале 2025 года, сообщал ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
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