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Сийярто анонсировал встречу с главой "Росатома" в Стамбуле

Сийярто анонсировал встречу с главой "Росатома" в Стамбуле - РИА Новости, 16.07.2024

Сийярто анонсировал встречу с главой "Росатома" в Стамбуле

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что проведет встречу с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым в среду в... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T20:36

2024-07-16T20:36

2024-07-16T21:38

стамбул

венгрия

алексей лихачев

петер сийярто

аэс "пакш"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

россия

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ООН, 16 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что проведет встречу с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым в среду в Стамбуле, обсудит строительство АЭС "Пакш 2". "Завтра я собираюсь провести переговоры с Лихачевым в Стамбуле. Мы обсудим прогресс в строительстве АЭС "Пакш 2". Есть очень важное, интересное развитие", - сказал он журналистам.Несмотря на то, что "Росатом" выступает главным подрядчиком, субподрядчики из США, Германии и Франции также успешно работают над проектом, отметил министр.По словам Сийярто, это дает надежду на то, что в какой-то момент можно будет вернуться к нормальным международным отношениям.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается в конце 2024 - начале 2025 года, сообщал ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

https://ria.ru/20240716/vengrija-1960112516.html

https://ria.ru/20240716/siyyarto-1960115062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

стамбул, венгрия, алексей лихачев, петер сийярто, аэс "пакш", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, россия, аэс "пакш-2"