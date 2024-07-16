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Сийярто анонсировал встречу с главой "Росатома" в Стамбуле - РИА Новости, 16.07.2024
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20:36 16.07.2024 (обновлено: 21:38 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/aes-1960117548.html
Сийярто анонсировал встречу с главой "Росатома" в Стамбуле
Сийярто анонсировал встречу с главой "Росатома" в Стамбуле - РИА Новости, 16.07.2024
Сийярто анонсировал встречу с главой "Росатома" в Стамбуле
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что проведет встречу с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым в среду в... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T20:36
2024-07-16T21:38
стамбул
венгрия
алексей лихачев
петер сийярто
аэс "пакш"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
россия
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ООН, 16 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что проведет встречу с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым в среду в Стамбуле, обсудит строительство АЭС "Пакш 2". "Завтра я собираюсь провести переговоры с Лихачевым в Стамбуле. Мы обсудим прогресс в строительстве АЭС "Пакш 2". Есть очень важное, интересное развитие", - сказал он журналистам.Несмотря на то, что "Росатом" выступает главным подрядчиком, субподрядчики из США, Германии и Франции также успешно работают над проектом, отметил министр.По словам Сийярто, это дает надежду на то, что в какой-то момент можно будет вернуться к нормальным международным отношениям.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается в конце 2024 - начале 2025 года, сообщал ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
https://ria.ru/20240716/vengrija-1960112516.html
https://ria.ru/20240716/siyyarto-1960115062.html
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стамбул, венгрия, алексей лихачев, петер сийярто, аэс "пакш", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, россия, аэс "пакш-2"
Стамбул, Венгрия, Алексей Лихачев, Петер Сийярто, АЭС "Пакш", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Россия, АЭС "Пакш-2"
Сийярто анонсировал встречу с главой "Росатома" в Стамбуле

Глава МИД Венгрии обсудит с главой "Росатома" строительство АЭС "Пакш 2"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 16 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что проведет встречу с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым в среду в Стамбуле, обсудит строительство АЭС "Пакш 2".
«
"Завтра я собираюсь провести переговоры с Лихачевым в Стамбуле. Мы обсудим прогресс в строительстве АЭС "Пакш 2". Есть очень важное, интересное развитие", - сказал он журналистам.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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Несмотря на то, что "Росатом" выступает главным подрядчиком, субподрядчики из США, Германии и Франции также успешно работают над проектом, отметил министр.
По словам Сийярто, это дает надежду на то, что в какой-то момент можно будет вернуться к нормальным международным отношениям.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается в конце 2024 - начале 2025 года, сообщал ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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СтамбулВенгрияАлексей ЛихачевПетер СийяртоАЭС "Пакш"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В миреРоссияАЭС "Пакш-2"
 
 
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