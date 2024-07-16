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Безопасная работа Ростовской АЭС после отключения энергоблока не нарушилась - РИА Новости, 16.07.2024
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17:24 16.07.2024 (обновлено: 17:27 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/aes-1960078797.html
Безопасная работа Ростовской АЭС после отключения энергоблока не нарушилась
Безопасная работа Ростовской АЭС после отключения энергоблока не нарушилась - РИА Новости, 16.07.2024
Безопасная работа Ростовской АЭС после отключения энергоблока не нарушилась
Система автоматики, отключившая энергоблок №1 Ростовской АЭС, сработала штатно в соответствии с проектными алгоритмами, нарушений пределов и условий безопасной... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T17:24
2024-07-16T17:27
россия
ростовская аэс
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Система автоматики, отключившая энергоблок №1 Ростовской АЭС, сработала штатно в соответствии с проектными алгоритмами, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС нет, радиационный фон в норме, сообщила во вторник пресс-служба Ростовской АЭС. "Шестнадцатого июля в 15:21 энергоблок №1 Ростовской АЭС был отключен от сети действием автоматики из-за срабатывания защиты генератора. Система сработала в штатном режиме в соответствии с проектными алгоритмами", - говорится в сообщении. Отмечается, что после установления и устранения причин срабатывания электрической защиты энергоблок подготовят к включению в сеть. "Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Ростовской АЭС нет. Радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественных фоновых значений", - подчеркивается в сообщении. Энергоблоки №2 и №4 работают в штатном режиме на мощности 1700 МВт, энергоблок №3 находится в плановом ремонте. Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщило, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС.
https://ria.ru/20240709/elektrosnabzhenie-1958547893.html
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россия, ростовская аэс, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Россия, Ростовская АЭС, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Безопасная работа Ростовской АЭС после отключения энергоблока не нарушилась

Ростовская АЭС: безопасная работа станции из-за отключения блока №1 не нарушена

© РИА Новости / Сергей ПивоваровРостовская атомная электростанция
Ростовская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Ростовская атомная электростанция. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Система автоматики, отключившая энергоблок №1 Ростовской АЭС, сработала штатно в соответствии с проектными алгоритмами, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС нет, радиационный фон в норме, сообщила во вторник пресс-служба Ростовской АЭС.
"Шестнадцатого июля в 15:21 энергоблок №1 Ростовской АЭС был отключен от сети действием автоматики из-за срабатывания защиты генератора. Система сработала в штатном режиме в соответствии с проектными алгоритмами", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что после установления и устранения причин срабатывания электрической защиты энергоблок подготовят к включению в сеть.
«
"Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Ростовской АЭС нет. Радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественных фоновых значений", - подчеркивается в сообщении.
Энергоблоки №2 и №4 работают в штатном режиме на мощности 1700 МВт, энергоблок №3 находится в плановом ремонте.
Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщило, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС.
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