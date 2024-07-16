https://ria.ru/20240716/aes-1960078797.html

Безопасная работа Ростовской АЭС после отключения энергоблока не нарушилась

Безопасная работа Ростовской АЭС после отключения энергоблока не нарушилась - РИА Новости, 16.07.2024

Безопасная работа Ростовской АЭС после отключения энергоблока не нарушилась

Система автоматики, отключившая энергоблок №1 Ростовской АЭС, сработала штатно в соответствии с проектными алгоритмами, нарушений пределов и условий безопасной... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T17:24

2024-07-16T17:24

2024-07-16T17:27

россия

ростовская аэс

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Система автоматики, отключившая энергоблок №1 Ростовской АЭС, сработала штатно в соответствии с проектными алгоритмами, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС нет, радиационный фон в норме, сообщила во вторник пресс-служба Ростовской АЭС. "Шестнадцатого июля в 15:21 энергоблок №1 Ростовской АЭС был отключен от сети действием автоматики из-за срабатывания защиты генератора. Система сработала в штатном режиме в соответствии с проектными алгоритмами", - говорится в сообщении. Отмечается, что после установления и устранения причин срабатывания электрической защиты энергоблок подготовят к включению в сеть. "Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Ростовской АЭС нет. Радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественных фоновых значений", - подчеркивается в сообщении. Энергоблоки №2 и №4 работают в штатном режиме на мощности 1700 МВт, энергоблок №3 находится в плановом ремонте. Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщило, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС.

https://ria.ru/20240709/elektrosnabzhenie-1958547893.html

https://ria.ru/20240716/gres-1960028763.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, ростовская аэс, министерство энергетики рф (минэнерго россии)