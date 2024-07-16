https://ria.ru/20240716/aes-1960067912.html

На Ростовской АЭС отключился один из энергоблоков

На Ростовской АЭС отключился один из энергоблоков - РИА Новости, 16.07.2024

На Ростовской АЭС отключился один из энергоблоков

Один из энергоблоков Ростовской АЭС автоматически отключился от сети из-за неполадок на турбогенераторе, сообщили в "Росатоме". РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T16:49

2024-07-16T16:49

2024-07-16T21:17

ростовская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Один из энергоблоков Ростовской АЭС автоматически отключился от сети из-за неполадок на турбогенераторе, сообщили в "Росатоме"."Причины выясняются, радиационный фон в норме", — сказали в пресс-службе госкорпорации.Перед этим Минэнерго сообщило, что в энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения ее устойчивости ввели временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт.Позже в ведомстве добавили, что объем временных ограничений снизили с 1,5 ГВт на 500 МВт благодаря оптимизации режима работы сети.Как уточнили в пресс-службе Ростовской АЭС, первый энергоблок станции автоматически отключился из-за срабатывания защиты генератора, при этом система автоматики сработала штатно, в соответствии с проектными алгоритмами. После установления и устранения причин срабатывания электрической защиты энергоблок подготовят к включению в сеть."Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Ростовской АЭС нет. Радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественных фоновых значений", — подчеркнули в пресс-службе.Энергоблоки № 2 и № 4 работают в штатном режиме на мощности 1700 МВт, энергоблок № 3 находится на плановом ремонте.С временными отключениями света столкнулись жители Краснодара, Севастополя, Ялты, Алушты, Феодосии, Керчи, Судака и 30 крупных крымских поселков. Также ограничения коснулись населенных пунктов в Северной Осетии, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Дагестане. Кроме того, в зону временного отключения электроэнергии попал Ростов-на-Дону.

https://ria.ru/20240716/gres-1960028763.html

https://ria.ru/20240709/elektrosnabzhenie-1958547893.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ростовская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)