https://ria.ru/20240716/aes-1960067912.html
На Ростовской АЭС отключился один из энергоблоков
На Ростовской АЭС отключился один из энергоблоков - РИА Новости, 16.07.2024
На Ростовской АЭС отключился один из энергоблоков
Один из энергоблоков Ростовской АЭС автоматически отключился от сети из-за неполадок на турбогенераторе, сообщили в "Росатоме". РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T16:49
2024-07-16T16:49
2024-07-16T21:17
ростовская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Один из энергоблоков Ростовской АЭС автоматически отключился от сети из-за неполадок на турбогенераторе, сообщили в "Росатоме"."Причины выясняются, радиационный фон в норме", — сказали в пресс-службе госкорпорации.Перед этим Минэнерго сообщило, что в энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения ее устойчивости ввели временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт.Позже в ведомстве добавили, что объем временных ограничений снизили с 1,5 ГВт на 500 МВт благодаря оптимизации режима работы сети.Как уточнили в пресс-службе Ростовской АЭС, первый энергоблок станции автоматически отключился из-за срабатывания защиты генератора, при этом система автоматики сработала штатно, в соответствии с проектными алгоритмами. После установления и устранения причин срабатывания электрической защиты энергоблок подготовят к включению в сеть."Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Ростовской АЭС нет. Радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественных фоновых значений", — подчеркнули в пресс-службе.Энергоблоки № 2 и № 4 работают в штатном режиме на мощности 1700 МВт, энергоблок № 3 находится на плановом ремонте.С временными отключениями света столкнулись жители Краснодара, Севастополя, Ялты, Алушты, Феодосии, Керчи, Судака и 30 крупных крымских поселков. Также ограничения коснулись населенных пунктов в Северной Осетии, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Дагестане. Кроме того, в зону временного отключения электроэнергии попал Ростов-на-Дону.
https://ria.ru/20240716/gres-1960028763.html
https://ria.ru/20240709/elektrosnabzhenie-1958547893.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Ростовская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
На Ростовской АЭС отключился один из энергоблоков
На Ростовской АЭС под действием автоматики отключился один из энергоблоков
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Один из энергоблоков Ростовской АЭС автоматически отключился от сети из-за неполадок на турбогенераторе, сообщили в "Росатоме".
«
"Причины выясняются, радиационный фон в норме", — сказали в пресс-службе госкорпорации.
Перед этим Минэнерго сообщило, что в энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения ее устойчивости ввели временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт.
Позже в ведомстве добавили, что объем временных ограничений снизили с 1,5 ГВт на 500 МВт благодаря оптимизации режима работы сети.
Как уточнили в пресс-службе Ростовской АЭС, первый энергоблок станции автоматически отключился из-за срабатывания защиты генератора, при этом система автоматики сработала штатно, в соответствии с проектными алгоритмами. После установления и устранения причин срабатывания электрической защиты энергоблок подготовят к включению в сеть.
«
"Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Ростовской АЭС нет. Радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественных фоновых значений", — подчеркнули в пресс-службе.
Энергоблоки № 2 и № 4 работают в штатном режиме на мощности 1700 МВт, энергоблок № 3 находится на плановом ремонте.
С временными отключениями света столкнулись жители Краснодара, Севастополя, Ялты, Алушты, Феодосии, Керчи, Судака и 30 крупных крымских поселков. Также ограничения коснулись населенных пунктов в Северной Осетии, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Дагестане. Кроме того, в зону временного отключения электроэнергии попал Ростов-на-Дону.