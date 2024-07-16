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Бойцы "Центра" получили денежные выплаты за уничтожение танков Abrams - РИА Новости, 16.07.2024
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05:02 16.07.2024 (обновлено: 10:50 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/abrams-1959913767.html
Бойцы "Центра" получили денежные выплаты за уничтожение танков Abrams
Бойцы "Центра" получили денежные выплаты за уничтожение танков Abrams - РИА Новости, 16.07.2024
Бойцы "Центра" получили денежные выплаты за уничтожение танков Abrams
Военнослужащим группировки российских войск "Центр" вручили денежное вознаграждение за уничтожение американских танков Abrams на авдеевском направлении зоны... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T05:02
2024-07-16T10:50
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Военнослужащим группировки российских войск "Центр" вручили денежное вознаграждение за уничтожение американских танков Abrams на авдеевском направлении зоны СВО, сообщило Минобороны РФ. "Торжественная церемония состоялась в тыловом районе зоны проведения спецоперации. В ходе мероприятия представитель компании "Форэс" вручил военнослужащим денежное вознаграждение за уничтожение американских танков M1 Abrams на авдеевском направлении зоны СВО", - говорится в сообщении. Это стало седьмой выплатой за захват или уничтожение вражеской техники, инициированной компанией "Форэс". Как рассказал заместитель исполнительного директора компании по социальной работе Илья Потанин, "здесь у нас получилось порядка семнадцати "Абрамсов" и "Леопардов", за каждую единицу - примерно по 500 тысяч рублей. "Награждали за уничтоженную иностранную технику, два танка Abrams у нас на счету. Будем оснащать взвод, чтобы бить противника дальше, наращивать темп соответственно, потому что нужды - они всегда есть... Нет, мотивация у нас, на самом деле, другая, но они (деньги - ред.) помогают, они не то что мотивируют - дух поднимают боевой", - рассказал оператор БПЛА Zala с позывным "Игла". Первое вручение сертификатов восьми военнослужащим за уничтожение танков Leopard-2 на общую сумму 4 миллиона рублей состоялось в июле прошлого года. В сентябре компания выплатила по миллиону рублей членам экипажа российского танка "Алеша", уничтожившим восемь единиц техники противника. С октября 2023 по апрель текущего года было произведено еще четыре выплаты - в основном, за уничтожение Leopard-2.
https://ria.ru/20240703/artilleristy-1957004581.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия
Бойцы "Центра" получили денежные выплаты за уничтожение танков Abrams

Минобороны: бойцы "Центра" получили выплаты за уничтожение танков Abrams

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗаместитель командующего группировки войск "Центр" по военно-политической работе Кирилл Кулаков и представитель компании "ФОРЕС" Евгений Потанин на вручении денежного вознаграждения военнослужащим группировки "Центр" за уничтоженные танки "Абрамс" и "Леопард"
Заместитель командующего группировки войск Центр по военно-политической работе Кирилл Кулаков и представитель компании ФОРЕС Евгений Потанин на вручении денежного вознаграждения военнослужащим группировки Центр за уничтоженные танки Абрамс и Леопард - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Заместитель командующего группировки войск "Центр" по военно-политической работе Кирилл Кулаков и представитель компании "ФОРЕС" Евгений Потанин на вручении денежного вознаграждения военнослужащим группировки "Центр" за уничтоженные танки "Абрамс" и "Леопард"
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Военнослужащим группировки российских войск "Центр" вручили денежное вознаграждение за уничтожение американских танков Abrams на авдеевском направлении зоны СВО, сообщило Минобороны РФ.
"Торжественная церемония состоялась в тыловом районе зоны проведения спецоперации. В ходе мероприятия представитель компании "Форэс" вручил военнослужащим денежное вознаграждение за уничтожение американских танков M1 Abrams на авдеевском направлении зоны СВО", - говорится в сообщении.
Уничтожение Abrams на авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
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Это стало седьмой выплатой за захват или уничтожение вражеской техники, инициированной компанией "Форэс". Как рассказал заместитель исполнительного директора компании по социальной работе Илья Потанин, "здесь у нас получилось порядка семнадцати "Абрамсов" и "Леопардов", за каждую единицу - примерно по 500 тысяч рублей.
"Награждали за уничтоженную иностранную технику, два танка Abrams у нас на счету. Будем оснащать взвод, чтобы бить противника дальше, наращивать темп соответственно, потому что нужды - они всегда есть... Нет, мотивация у нас, на самом деле, другая, но они (деньги - ред.) помогают, они не то что мотивируют - дух поднимают боевой", - рассказал оператор БПЛА Zala с позывным "Игла".
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗаместитель командующего группировки войск "Центр" по военно-политической работе Кирилл Кулаков (слева) и представитель компании "ФОРЕС" Евгений Потанин на вручении денежного вознаграждения военнослужащим группировки "Центр" за уничтоженные танки "Абрамс" и "Леопард"
Заместитель командующего группировки войск Центр по военно-политической работе Кирилл Кулаков (слева) и представитель компании ФОРЕС Евгений Потанин на вручении денежного вознаграждения военнослужащим группировки Центр за уничтоженные танки Абрамс и Леопард - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Заместитель командующего группировки войск "Центр" по военно-политической работе Кирилл Кулаков (слева) и представитель компании "ФОРЕС" Евгений Потанин на вручении денежного вознаграждения военнослужащим группировки "Центр" за уничтоженные танки "Абрамс" и "Леопард"
Первое вручение сертификатов восьми военнослужащим за уничтожение танков Leopard-2 на общую сумму 4 миллиона рублей состоялось в июле прошлого года. В сентябре компания выплатила по миллиону рублей членам экипажа российского танка "Алеша", уничтожившим восемь единиц техники противника. С октября 2023 по апрель текущего года было произведено еще четыре выплаты - в основном, за уничтожение Leopard-2.
Оператор дрона с позывным Кот об уничтожении танка Abrams на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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