https://ria.ru/20240716/abrams-1959913767.html

Бойцы "Центра" получили денежные выплаты за уничтожение танков Abrams

Бойцы "Центра" получили денежные выплаты за уничтожение танков Abrams - РИА Новости, 16.07.2024

Бойцы "Центра" получили денежные выплаты за уничтожение танков Abrams

Военнослужащим группировки российских войск "Центр" вручили денежное вознаграждение за уничтожение американских танков Abrams на авдеевском направлении зоны... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T05:02

2024-07-16T05:02

2024-07-16T10:50

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Военнослужащим группировки российских войск "Центр" вручили денежное вознаграждение за уничтожение американских танков Abrams на авдеевском направлении зоны СВО, сообщило Минобороны РФ. "Торжественная церемония состоялась в тыловом районе зоны проведения спецоперации. В ходе мероприятия представитель компании "Форэс" вручил военнослужащим денежное вознаграждение за уничтожение американских танков M1 Abrams на авдеевском направлении зоны СВО", - говорится в сообщении. Это стало седьмой выплатой за захват или уничтожение вражеской техники, инициированной компанией "Форэс". Как рассказал заместитель исполнительного директора компании по социальной работе Илья Потанин, "здесь у нас получилось порядка семнадцати "Абрамсов" и "Леопардов", за каждую единицу - примерно по 500 тысяч рублей. "Награждали за уничтоженную иностранную технику, два танка Abrams у нас на счету. Будем оснащать взвод, чтобы бить противника дальше, наращивать темп соответственно, потому что нужды - они всегда есть... Нет, мотивация у нас, на самом деле, другая, но они (деньги - ред.) помогают, они не то что мотивируют - дух поднимают боевой", - рассказал оператор БПЛА Zala с позывным "Игла". Первое вручение сертификатов восьми военнослужащим за уничтожение танков Leopard-2 на общую сумму 4 миллиона рублей состоялось в июле прошлого года. В сентябре компания выплатила по миллиону рублей членам экипажа российского танка "Алеша", уничтожившим восемь единиц техники противника. С октября 2023 по апрель текущего года было произведено еще четыре выплаты - в основном, за уничтожение Leopard-2.

https://ria.ru/20240703/artilleristy-1957004581.html

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