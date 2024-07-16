Бойцы "Центра" получили денежные выплаты за уничтожение танков Abrams
Минобороны: бойцы "Центра" получили выплаты за уничтожение танков Abrams
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗаместитель командующего группировки войск "Центр" по военно-политической работе Кирилл Кулаков и представитель компании "ФОРЕС" Евгений Потанин на вручении денежного вознаграждения военнослужащим группировки "Центр" за уничтоженные танки "Абрамс" и "Леопард"
Заместитель командующего группировки войск "Центр" по военно-политической работе Кирилл Кулаков и представитель компании "ФОРЕС" Евгений Потанин на вручении денежного вознаграждения военнослужащим группировки "Центр" за уничтоженные танки "Абрамс" и "Леопард"
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Военнослужащим группировки российских войск "Центр" вручили денежное вознаграждение за уничтожение американских танков Abrams на авдеевском направлении зоны СВО, сообщило Минобороны РФ.
"Торжественная церемония состоялась в тыловом районе зоны проведения спецоперации. В ходе мероприятия представитель компании "Форэс" вручил военнослужащим денежное вознаграждение за уничтожение американских танков M1 Abrams на авдеевском направлении зоны СВО", - говорится в сообщении.
Это стало седьмой выплатой за захват или уничтожение вражеской техники, инициированной компанией "Форэс". Как рассказал заместитель исполнительного директора компании по социальной работе Илья Потанин, "здесь у нас получилось порядка семнадцати "Абрамсов" и "Леопардов", за каждую единицу - примерно по 500 тысяч рублей.
"Награждали за уничтоженную иностранную технику, два танка Abrams у нас на счету. Будем оснащать взвод, чтобы бить противника дальше, наращивать темп соответственно, потому что нужды - они всегда есть... Нет, мотивация у нас, на самом деле, другая, но они (деньги - ред.) помогают, они не то что мотивируют - дух поднимают боевой", - рассказал оператор БПЛА Zala с позывным "Игла".
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗаместитель командующего группировки войск "Центр" по военно-политической работе Кирилл Кулаков (слева) и представитель компании "ФОРЕС" Евгений Потанин на вручении денежного вознаграждения военнослужащим группировки "Центр" за уничтоженные танки "Абрамс" и "Леопард"
Заместитель командующего группировки войск "Центр" по военно-политической работе Кирилл Кулаков (слева) и представитель компании "ФОРЕС" Евгений Потанин на вручении денежного вознаграждения военнослужащим группировки "Центр" за уничтоженные танки "Абрамс" и "Леопард"
Первое вручение сертификатов восьми военнослужащим за уничтожение танков Leopard-2 на общую сумму 4 миллиона рублей состоялось в июле прошлого года. В сентябре компания выплатила по миллиону рублей членам экипажа российского танка "Алеша", уничтожившим восемь единиц техники противника. С октября 2023 по апрель текущего года было произведено еще четыре выплаты - в основном, за уничтожение Leopard-2.