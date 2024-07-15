На Зубовском открыли мемориальную доску журналиста Ростислава Журавлева

Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выступил на торжественной церемонии открытия.
"Ростислав Журавлев физически возвращается в стены нашего агентства и дает нам новую энергию", — подчеркнул Киселев.
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выступил на торжественной церемонии открытия.
"Ростислав Журавлев физически возвращается в стены нашего агентства и дает нам новую энергию", — подчеркнул Киселев.
В памятной акции приняли участие родственники погибшего журналиста, сотрудники агентства и простые граждане.
В памятной акции приняли участие родственники погибшего журналиста, сотрудники агентства и простые граждане.
Мемориальная табличка выполнена из мраморизированного известняка скульпторами Иваном Шеловым-Коведяевым и Еленой Елагиной. Концепция и дизайн разработаны сотрудниками медиагруппы "Россия сегодня" Игнатом Петровым и Антоном Степановым.
Мемориальная табличка выполнена из мраморизированного известняка скульпторами Иваном Шеловым-Коведяевым и Еленой Елагиной. Концепция и дизайн разработаны сотрудниками медиагруппы "Россия сегодня" Игнатом Петровым и Антоном Степановым.
Ростислав Журавлев погиб 22 июля 2023 года при украинском обстреле в зоне спецоперации. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил журналиста орденом Мужества посмертно.
Ростислав Журавлев погиб 22 июля 2023 года при украинском обстреле в зоне спецоперации. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил журналиста орденом Мужества посмертно.
На гранитной доске изображен профиль Ростислава Журавлева и выведена памятная надпись.
На фото: мать, жена и дети погибшего журналиста возлагают цветы у мемориальной доски.
На гранитной доске изображен профиль Ростислава Журавлева и выведена памятная надпись.
На фото: мать, жена и дети погибшего журналиста возлагают цветы у мемориальной доски.
Ростислав Журавлев был военным журналистом и обозревателем РИА Новости с 2021 года.
Несмотря на молодой возраст, он входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году Журавлева наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.
Ростислав Журавлев был военным журналистом и обозревателем РИА Новости с 2021 года.
Несмотря на молодой возраст, он входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году Журавлева наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.
На фото: люди на торжественной церемонии открытия мемориальной доски военкору Ростиславу Журавлеву.
На фото: люди на торжественной церемонии открытия мемориальной доски военкору Ростиславу Журавлеву.
Авторскому коллективу скульпторов и дизайнеров удалось добиться портретного сходства скульптурного изображения с журналистом и стилистически вписать мемориальную доску в исторический облик здания на Зубовском, 4.
Авторскому коллективу скульпторов и дизайнеров удалось добиться портретного сходства скульптурного изображения с журналистом и стилистически вписать мемориальную доску в исторический облик здания на Зубовском, 4.