Рейтинг@Mail.ru
На Зубовском открыли мемориальную доску журналиста Ростислава Журавлева - РИА Новости, 15.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:12 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/zhuravlev-1959841740.html
На Зубовском открыли мемориальную доску журналиста Ростислава Журавлева
На Зубовском открыли мемориальную доску журналиста Ростислава Журавлева - РИА Новости, 15.07.2024
На Зубовском открыли мемориальную доску журналиста Ростислава Журавлева
На здании медиагруппы "Россия сегодня" в Москве открыли мемориальную доску, посвященную погибшему в зоне специальной военной операции военкору РИА Новости... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T21:12
2024-07-15T21:12
фото
ростислав журавлев
дмитрий киселев
елена елагина
россия
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959840777_0:101:2972:1773_1920x0_80_0_0_3bb2e821237e5f473a3d3c4da8fddc0f.jpg
На здании медиагруппы "Россия сегодня" в Москве открыли мемориальную доску, посвященную погибшему в зоне специальной военной операции военкору РИА Новости Ростиславу Журавлеву. Подробности торжественного события — в фотоленте ria.ru.
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959840777_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_539ef9248e2c3be5ca54e448df5b4e29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, ростислав журавлев, дмитрий киселев, елена елагина, россия, москва, общество, риа новости, миа "россия сегодня", новости агентства
Фото, Ростислав Журавлев, Дмитрий Киселев, Елена Елагина, Россия, Москва, Общество, РИА Новости, МИА "Россия сегодня", Новости агентства

На Зубовском открыли мемориальную доску журналиста Ростислава Журавлева

Читать ria.ru в
На здании медиагруппы "Россия сегодня" в Москве открыли мемориальную доску, посвященную погибшему в зоне специальной военной операции военкору РИА Новости Ростиславу Журавлеву. Подробности торжественного события — в фотоленте ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выступил на торжественной церемонии открытия.

"Ростислав Журавлев физически возвращается в стены нашего агентства и дает нам новую энергию", — подчеркнул Киселев.

Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев выступает на торжественной церемонии открытия мемориальной доски военкору Ростиславу Журавлеву на здании Международной медиагруппы Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве

Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выступил на торжественной церемонии открытия.

"Ростислав Журавлев физически возвращается в стены нашего агентства и дает нам новую энергию", — подчеркнул Киселев.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

В памятной акции приняли участие родственники погибшего журналиста, сотрудники агентства и простые граждане.

Люди на торжественной церемонии открытия мемориальной доски военкору Ростиславу Журавлеву на здании Международной медиагруппы Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве

В памятной акции приняли участие родственники погибшего журналиста, сотрудники агентства и простые граждане.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Мемориальная табличка выполнена из мраморизированного известняка скульпторами Иваном Шеловым-Коведяевым и Еленой Елагиной. Концепция и дизайн разработаны сотрудниками медиагруппы "Россия сегодня" Игнатом Петровым и Антоном Степановым.

Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев на торжественной церемонии открытия мемориальной доски военкору Ростиславу Журавлеву на здании Международной медиагруппы Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве

Мемориальная табличка выполнена из мраморизированного известняка скульпторами Иваном Шеловым-Коведяевым и Еленой Елагиной. Концепция и дизайн разработаны сотрудниками медиагруппы "Россия сегодня" Игнатом Петровым и Антоном Степановым.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Ростислав Журавлев погиб 22 июля 2023 года при украинском обстреле в зоне спецоперации. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил журналиста орденом Мужества посмертно.

Торжественная церемония открытия мемориальной доски военкору Ростиславу Журавлеву на здании Международной медиагруппы Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве

Ростислав Журавлев погиб 22 июля 2023 года при украинском обстреле в зоне спецоперации. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил журналиста орденом Мужества посмертно.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

На гранитной доске изображен профиль Ростислава Журавлева и выведена памятная надпись.

На фото: мать, жена и дети погибшего журналиста возлагают цветы у мемориальной доски.

Родственники возлагают цветы у мемориальной доски военкору Ростиславу Журавлеву на здании Международной медиагруппы Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве

На гранитной доске изображен профиль Ростислава Журавлева и выведена памятная надпись.

На фото: мать, жена и дети погибшего журналиста возлагают цветы у мемориальной доски.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Ростислав Журавлев был военным журналистом и обозревателем РИА Новости с 2021 года.

Несмотря на молодой возраст, он входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году Журавлева наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.

Люди возлагают цветы на торжественной церемонии открытия мемориальной доски военкору Ростиславу Журавлеву на здании Международной медиагруппы Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве

Ростислав Журавлев был военным журналистом и обозревателем РИА Новости с 2021 года.

Несмотря на молодой возраст, он входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году Журавлева наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

На фото: люди на торжественной церемонии открытия мемориальной доски военкору Ростиславу Журавлеву.

Люди на торжественной церемонии открытия мемориальной доски военкору Ростиславу Журавлеву на здании Международной медиагруппы Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве

На фото: люди на торжественной церемонии открытия мемориальной доски военкору Ростиславу Журавлеву.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Авторскому коллективу скульпторов и дизайнеров удалось добиться портретного сходства скульптурного изображения с журналистом и стилистически вписать мемориальную доску в исторический облик здания на Зубовском, 4.

Люди возлагают цветы на торжественной церемонии открытия мемориальной доски военкору Ростиславу Журавлеву на здании Международной медиагруппы Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве

Авторскому коллективу скульпторов и дизайнеров удалось добиться портретного сходства скульптурного изображения с журналистом и стилистически вписать мемориальную доску в исторический облик здания на Зубовском, 4.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
ФотоРостислав ЖуравлевДмитрий КиселевЕлена ЕлагинаРоссияМоскваОбществоРИА НовостиМИА "Россия сегодня"Новости агентства
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала