На Зубовском открыли мемориальную доску журналиста Ростислава Журавлева

Ростислав Журавлев был военным журналистом и обозревателем РИА Новости с 2021 года.

Несмотря на молодой возраст, он входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году Журавлева наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.