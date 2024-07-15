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Глава СЖР рассказал, кто несет ответственность за смерть военкора Журавлева - РИА Новости, 15.07.2024
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15:20 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/zhuravlev-1959788623.html
Глава СЖР рассказал, кто несет ответственность за смерть военкора Журавлева
Глава СЖР рассказал, кто несет ответственность за смерть военкора Журавлева - РИА Новости, 15.07.2024
Глава СЖР рассказал, кто несет ответственность за смерть военкора Журавлева
Смерть военкора РИА Новости Ростислава Журавлева на совести тех, кто старается заглушить голос правды и пытается убить журналистов, заявил глава Союза... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:20
2024-07-15T15:20
россия
украина
запорожская область
ростислав журавлев
елена елагина
общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Смерть военкора РИА Новости Ростислава Журавлева на совести тех, кто старается заглушить голос правды и пытается убить журналистов, заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев на церемонии открытия мемориальной доски Журавлеву на здании медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре. "Конечно, его смерть на совести тех, кто старается заглушить голос правды, кто старается убить журналистов. Когда-то в Югославии нам помогала надпись "пресса" на бронежилетах, теперь эта надпись наоборот привлекает тех, кто пытается журналистов убить. Но голос правды заткнуть невозможно, а память мы обязательно сохраним. Вечная память нашим коллегам, погибшим при исполнении служебного долга", - сказал Соловьев у здания на церемонии открытия мемориальной доски. Соловьев добавил, что Ростислав Журавлёв был одним из самых талантливых, самых смелых журналистов. За год до гибели на нашей церемонии "Золотой перо" он был награждён нашим новым знаком, наградой за храбрость при исполнении служебного долга. Мемориальная табличка выполнена из мраморизированного известняка скульпторами Иваном Шеловым-Коведяевым и Еленой Елагиной. Концепция и дизайн разработаны сотрудниками медиагруппы "Россия сегодня" Игнатом Петровым и Антоном Степановым. Авторскому коллективу удалось добиться портретного сходства скульптурного изображения с журналистом и стилистически вписать мемориальную доску в исторический облик здания на Зубовском, 4. На памятной доске изображен профиль Журавлева и выведена надпись: "В июле 2023 года из этого здания в свою последнюю командировку уехал военный корреспондент РИА Новости, Кавалер Ордена Мужества Ростислав Игоревич Журавлев". Журавлев – военный журналист, политический обозреватель РИА Новости (агентство и сайт ria.ruвходят в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область. Несмотря на свой молодой возраст, Журавлев входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга. В конце июля 2023 года в Запорожской области Журавлев готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Он погиб 22 июля 2023 года при украинском обстреле в зоне спецоперации. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
https://ria.ru/20240715/moskva-1959772215.html
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россия, украина, запорожская область, ростислав журавлев, елена елагина, общество
Россия, Украина, Запорожская область, Ростислав Журавлев, Елена Елагина, Общество
Глава СЖР рассказал, кто несет ответственность за смерть военкора Журавлева

СЖР: смерть военкора Журавлева на совести тех, кто хочет заглушить голос правды

© Фото : Нежурка/TelegramВоенный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : Нежурка/Telegram
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Смерть военкора РИА Новости Ростислава Журавлева на совести тех, кто старается заглушить голос правды и пытается убить журналистов, заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев на церемонии открытия мемориальной доски Журавлеву на здании медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре.
"Конечно, его смерть на совести тех, кто старается заглушить голос правды, кто старается убить журналистов. Когда-то в Югославии нам помогала надпись "пресса" на бронежилетах, теперь эта надпись наоборот привлекает тех, кто пытается журналистов убить. Но голос правды заткнуть невозможно, а память мы обязательно сохраним. Вечная память нашим коллегам, погибшим при исполнении служебного долга", - сказал Соловьев у здания на церемонии открытия мемориальной доски.
Открытие памятной доски в честь погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
На здании "России сегодня" открыли мемориальную доску в память о Журавлеве
Вчера, 14:39
Соловьев добавил, что Ростислав Журавлёв был одним из самых талантливых, самых смелых журналистов. За год до гибели на нашей церемонии "Золотой перо" он был награждён нашим новым знаком, наградой за храбрость при исполнении служебного долга.
Мемориальная табличка выполнена из мраморизированного известняка скульпторами Иваном Шеловым-Коведяевым и Еленой Елагиной. Концепция и дизайн разработаны сотрудниками медиагруппы "Россия сегодня" Игнатом Петровым и Антоном Степановым. Авторскому коллективу удалось добиться портретного сходства скульптурного изображения с журналистом и стилистически вписать мемориальную доску в исторический облик здания на Зубовском, 4. На памятной доске изображен профиль Журавлева и выведена надпись: "В июле 2023 года из этого здания в свою последнюю командировку уехал военный корреспондент РИА Новости, Кавалер Ордена Мужества Ростислав Игоревич Журавлев".
Журавлев – военный журналист, политический обозреватель РИА Новости (агентство и сайт ria.ruвходят в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.
Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область. Несмотря на свой молодой возраст, Журавлев входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.
В конце июля 2023 года в Запорожской области Журавлев готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Он погиб 22 июля 2023 года при украинском обстреле в зоне спецоперации. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
"Россия сегодня" и три вуза учредят стипендию имени военкора Журавлева
Вчера, 00:16
 
РоссияУкраинаЗапорожская областьРостислав ЖуравлевЕлена ЕлагинаОбщество
 
 
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