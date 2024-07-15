https://ria.ru/20240715/zhuravlev-1959664682.html

На здании "России сегодня" откроют мемориальную доску военкору Журавлеву

На здании "России сегодня" откроют мемориальную доску военкору Журавлеву - РИА Новости, 15.07.2024

На здании "России сегодня" откроют мемориальную доску военкору Журавлеву

Мемориальную доску, посвященную погибшему в зоне специальной военной операции военкору РИА Новости Ростиславу Журавлеву, откроют в понедельник на здании... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T00:24

2024-07-15T00:24

2024-07-15T00:24

россия

украина

запорожская область

ростислав журавлев

андрей стенин

елена елагина

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Мемориальную доску, посвященную погибшему в зоне специальной военной операции военкору РИА Новости Ростиславу Журавлеву, откроют в понедельник на здании медиагруппы "Россия сегодня" в Москве, рассказали в пресс-службе агентства. Мемориальная табличка будет установлена напротив памятного знака, посвященного погибшему в 2014 году фотокорреспонденту РИА Новости Андрею Стенину. В пресс-службе также сообщили, что на памятной доске изображен профиль Журавлева и выведена надпись: "В июле 2023 года из этого здания в свою последнюю командировку уехал военный корреспондент РИА Новости, Кавалер Ордена Мужества Ростислав Игоревич Журавлев". Как отметили в агентстве, работа выполнена из мраморизированного известняка скульпторами Иваном Шеловым-Коведяевым и Еленой Елагиной. Концепция и дизайн разработаны сотрудниками медиагруппы "Россия сегодня" Игнатом Петровым и Антоном Степановым. Авторскому коллективу удалось добиться портретного сходства скульптурного изображения с журналистом и стилистически вписать мемориальную доску в исторический облик здания на Зубовском, 4. Журавлев – военный журналист, политический обозреватель РИА Новости (агентство и сайт ria.ru входят в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область. Несмотря на свой молодой возраст, Журавлев входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга. В конце июля 2023 года в Запорожской области Журавлев готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Он погиб 22 июля 2023 года при украинском обстреле в зоне спецоперации. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.

https://ria.ru/20240715/rossija-1959663520.html

https://ria.ru/20240708/khram-1958346621.html

https://ria.ru/20240616/korrespondent-1953283512.html

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россия, украина, запорожская область, ростислав журавлев, андрей стенин, елена елагина