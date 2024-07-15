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На здании "России сегодня" откроют мемориальную доску военкору Журавлеву - РИА Новости, 15.07.2024
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00:24 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/zhuravlev-1959664682.html
На здании "России сегодня" откроют мемориальную доску военкору Журавлеву
На здании "России сегодня" откроют мемориальную доску военкору Журавлеву - РИА Новости, 15.07.2024
На здании "России сегодня" откроют мемориальную доску военкору Журавлеву
Мемориальную доску, посвященную погибшему в зоне специальной военной операции военкору РИА Новости Ростиславу Журавлеву, откроют в понедельник на здании... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T00:24
2024-07-15T00:24
россия
украина
запорожская область
ростислав журавлев
андрей стенин
елена елагина
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Мемориальную доску, посвященную погибшему в зоне специальной военной операции военкору РИА Новости Ростиславу Журавлеву, откроют в понедельник на здании медиагруппы "Россия сегодня" в Москве, рассказали в пресс-службе агентства. Мемориальная табличка будет установлена напротив памятного знака, посвященного погибшему в 2014 году фотокорреспонденту РИА Новости Андрею Стенину. В пресс-службе также сообщили, что на памятной доске изображен профиль Журавлева и выведена надпись: "В июле 2023 года из этого здания в свою последнюю командировку уехал военный корреспондент РИА Новости, Кавалер Ордена Мужества Ростислав Игоревич Журавлев". Как отметили в агентстве, работа выполнена из мраморизированного известняка скульпторами Иваном Шеловым-Коведяевым и Еленой Елагиной. Концепция и дизайн разработаны сотрудниками медиагруппы "Россия сегодня" Игнатом Петровым и Антоном Степановым. Авторскому коллективу удалось добиться портретного сходства скульптурного изображения с журналистом и стилистически вписать мемориальную доску в исторический облик здания на Зубовском, 4. Журавлев – военный журналист, политический обозреватель РИА Новости (агентство и сайт ria.ru входят в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область. Несмотря на свой молодой возраст, Журавлев входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга. В конце июля 2023 года в Запорожской области Журавлев готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Он погиб 22 июля 2023 года при украинском обстреле в зоне спецоперации. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
https://ria.ru/20240715/rossija-1959663520.html
https://ria.ru/20240708/khram-1958346621.html
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россия, украина, запорожская область, ростислав журавлев, андрей стенин, елена елагина
Россия, Украина, Запорожская область, Ростислав Журавлев, Андрей Стенин, Елена Елагина
На здании "России сегодня" откроют мемориальную доску военкору Журавлеву

На здании "России сегодня" откроют мемориальную доску военкору Журавлеву

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание Международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре с подсветкой и во время её отключения в рамках экологической акции "Час Земли"
Здание Международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре с подсветкой и во время её отключения в рамках экологической акции Час Земли - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здание Международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре с подсветкой и во время её отключения в рамках экологической акции "Час Земли". Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Мемориальную доску, посвященную погибшему в зоне специальной военной операции военкору РИА Новости Ростиславу Журавлеву, откроют в понедельник на здании медиагруппы "Россия сегодня" в Москве, рассказали в пресс-службе агентства.
Мемориальная табличка будет установлена напротив памятного знака, посвященного погибшему в 2014 году фотокорреспонденту РИА Новости Андрею Стенину. В пресс-службе также сообщили, что на памятной доске изображен профиль Журавлева и выведена надпись: "В июле 2023 года из этого здания в свою последнюю командировку уехал военный корреспондент РИА Новости, Кавалер Ордена Мужества Ростислав Игоревич Журавлев".
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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Как отметили в агентстве, работа выполнена из мраморизированного известняка скульпторами Иваном Шеловым-Коведяевым и Еленой Елагиной. Концепция и дизайн разработаны сотрудниками медиагруппы "Россия сегодня" Игнатом Петровым и Антоном Степановым. Авторскому коллективу удалось добиться портретного сходства скульптурного изображения с журналистом и стилистически вписать мемориальную доску в исторический облик здания на Зубовском, 4.
Журавлев – военный журналист, политический обозреватель РИА Новости (агентство и сайт ria.ru входят в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.
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Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область. Несмотря на свой молодой возраст, Журавлев входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.
В конце июля 2023 года в Запорожской области Журавлев готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Он погиб 22 июля 2023 года при украинском обстреле в зоне спецоперации. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
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