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В ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадал мирный житель
В ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.07.2024
В ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в Селе Веселое в Ясиноватском муниципальном округе, сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T21:02
2024-07-15T21:02
2024-07-15T21:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
куйбышевский район
донецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в Селе Веселое в Ясиноватском муниципальном округе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "В селе Веселом Ясиноватского муниципального округа в результате детонации взрывоопасного предмета ранен мужчина 1957 года рождения", - написал в своем Telegram-канале Пушилин, отметив, что пострадавшему оказана медицинская помощь. Кроме того, в результате обстрелов со стороны ВСУ в ДНР повреждения получили два жилых домостроения в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, один объект гражданской инфраструктуры (котельная) и два частных автомобиля в Никитовском районе Горловки. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершено 19 вооруженных атак, выпущено порядка 40 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - резюмировал Пушилин.
https://ria.ru/20240715/rada-1959805578.html
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В ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадал мирный житель
Пушилин: мирный житель получил ранения при детонации взрывоопасного предмета