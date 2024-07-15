https://ria.ru/20240715/zhitel-1959882982.html

В ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадал мирный житель

В ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.07.2024

В ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в Селе Веселое в Ясиноватском муниципальном округе, сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T21:02

2024-07-15T21:02

2024-07-15T21:02

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

куйбышевский район

донецк

денис пушилин

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в Селе Веселое в Ясиноватском муниципальном округе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "В селе Веселом Ясиноватского муниципального округа в результате детонации взрывоопасного предмета ранен мужчина 1957 года рождения", - написал в своем Telegram-канале Пушилин, отметив, что пострадавшему оказана медицинская помощь. Кроме того, в результате обстрелов со стороны ВСУ в ДНР повреждения получили два жилых домостроения в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, один объект гражданской инфраструктуры (котельная) и два частных автомобиля в Никитовском районе Горловки. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершено 19 вооруженных атак, выпущено порядка 40 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - резюмировал Пушилин.

https://ria.ru/20240715/rada-1959805578.html

донецкая народная республика

куйбышевский район

донецк

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в мире, донецкая народная республика, куйбышевский район, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины