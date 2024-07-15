Рейтинг@Mail.ru
В ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:02 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/zhitel-1959882982.html
В ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадал мирный житель
В ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.07.2024
В ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в Селе Веселое в Ясиноватском муниципальном округе, сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T21:02
2024-07-15T21:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
куйбышевский район
донецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856590188_428:303:3072:1790_1920x0_80_0_0_b39fa6e5d6cc6ab9287f202df01e0640.jpg
ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в Селе Веселое в Ясиноватском муниципальном округе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "В селе Веселом Ясиноватского муниципального округа в результате детонации взрывоопасного предмета ранен мужчина 1957 года рождения", - написал в своем Telegram-канале Пушилин, отметив, что пострадавшему оказана медицинская помощь. Кроме того, в результате обстрелов со стороны ВСУ в ДНР повреждения получили два жилых домостроения в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, один объект гражданской инфраструктуры (котельная) и два частных автомобиля в Никитовском районе Горловки. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершено 19 вооруженных атак, выпущено порядка 40 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - резюмировал Пушилин.
https://ria.ru/20240715/rada-1959805578.html
донецкая народная республика
куйбышевский район
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856590188_378:252:2773:2048_1920x0_80_0_0_32f7c02be5ab862071129d55a809fadc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, куйбышевский район, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
В ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадал мирный житель

Пушилин: мирный житель получил ранения при детонации взрывоопасного предмета

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК
Сотрудник СЦКК - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Сотрудник СЦКК . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в Селе Веселое в Ясиноватском муниципальном округе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«
"В селе Веселом Ясиноватского муниципального округа в результате детонации взрывоопасного предмета ранен мужчина 1957 года рождения", - написал в своем Telegram-канале Пушилин, отметив, что пострадавшему оказана медицинская помощь.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:15
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.07.2024Посмотреть
Кроме того, в результате обстрелов со стороны ВСУ в ДНР повреждения получили два жилых домостроения в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, один объект гражданской инфраструктуры (котельная) и два частных автомобиля в Никитовском районе Горловки.
«
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершено 19 вооруженных атак, выпущено порядка 40 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - резюмировал Пушилин.
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
В Раде уволили депутата, критиковавшую командование ВСУ
Вчера, 16:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаКуйбышевский районДонецкДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала