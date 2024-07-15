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Житель КБР застрелил двух соседей из-за конфликта с парковкой
Житель КБР застрелил двух соседей из-за конфликта с парковкой - РИА Новости, 15.07.2024
Житель КБР застрелил двух соседей из-за конфликта с парковкой
Житель Кабардино-Балкарии из-за конфликта с парковкой застрелил из пистолета двух соседей, после чего совершил суицид, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:05
2024-07-15T15:05
2024-07-15T15:06
происшествия
россия
прохладненский район
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НАЛЬЧИК, 15 июл – РИА Новости. Житель Кабардино-Балкарии из-за конфликта с парковкой застрелил из пистолета двух соседей, после чего совершил суицид, сообщило СУСК РФ по региону. "По версии следствия, утром 15 июля в станице Солдатская Прохладненского района между подозреваемым и проживавшими по соседству родными братьями произошел конфликт, обусловленный парковкой принадлежащей соседям сельхозтехники на проезжей части улицы", - говорится в сообщении. Отмечается, что во время ссоры мужчина произвел из пистолета несколько выстрелов в соседей, от которых они скончались на месте происшествия. После этого он зашел в свое домовладение, где свел счеты с жизнью. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ, следователи допрашивают свидетелей и устанавливают обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20240517/avariya-1946779776.html
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происшествия, россия, прохладненский район
Происшествия, Россия, Прохладненский район
Житель КБР застрелил двух соседей из-за конфликта с парковкой
Житель КБР застрелил двух соседей из-за конфликта с парковкой и совершил суицид