https://ria.ru/20240715/zhitel-1959780413.html

Житель КБР застрелил двух соседей из-за конфликта с парковкой

Житель КБР застрелил двух соседей из-за конфликта с парковкой - РИА Новости, 15.07.2024

Житель КБР застрелил двух соседей из-за конфликта с парковкой

Житель Кабардино-Балкарии из-за конфликта с парковкой застрелил из пистолета двух соседей, после чего совершил суицид, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T15:05

2024-07-15T15:05

2024-07-15T15:06

происшествия

россия

прохладненский район

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НАЛЬЧИК, 15 июл – РИА Новости. Житель Кабардино-Балкарии из-за конфликта с парковкой застрелил из пистолета двух соседей, после чего совершил суицид, сообщило СУСК РФ по региону. "По версии следствия, утром 15 июля в станице Солдатская Прохладненского района между подозреваемым и проживавшими по соседству родными братьями произошел конфликт, обусловленный парковкой принадлежащей соседям сельхозтехники на проезжей части улицы", - говорится в сообщении. Отмечается, что во время ссоры мужчина произвел из пистолета несколько выстрелов в соседей, от которых они скончались на месте происшествия. После этого он зашел в свое домовладение, где свел счеты с жизнью. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ, следователи допрашивают свидетелей и устанавливают обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20240517/avariya-1946779776.html

россия

прохладненский район

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происшествия, россия, прохладненский район