https://ria.ru/20240715/zhara-1959721785.html

Синоптик рассказал, сколько продлится жара в Москве

Синоптик рассказал, сколько продлится жара в Москве - РИА Новости, 15.07.2024

Синоптик рассказал, сколько продлится жара в Москве

Жаркая погода продержится в Москве до четверга включительно, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T11:30

2024-07-15T11:30

2024-07-15T11:30

общество

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Жаркая погода продержится в Москве до четверга включительно, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "До четверга включительно у нас сохраняется категория "жаркая погода", потому что в дневные часы температура воздуха в Москве достигнет плюс 28 - плюс 30 градусов, по области тоже будут отмечаться 30-градусные значения температуры воздуха. Ночи еще пока останутся душными, до пятницы включительно. То есть минимальная (температура - ред.) в Москве где-то плюс 18 - плюс 20 градусов, и по области тоже плюс 15 - плюс 20 градусов", - рассказала Позднякова. Синоптик отметила, что в начале недели температура воздуха останется выше климатической нормы на четыре-пять градусов.

https://ria.ru/20240713/krym-1959400778.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, татьяна позднякова