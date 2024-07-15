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Синоптик рассказал, сколько продлится жара в Москве
Синоптик рассказал, сколько продлится жара в Москве - РИА Новости, 15.07.2024
Синоптик рассказал, сколько продлится жара в Москве
Жаркая погода продержится в Москве до четверга включительно, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T11:30
2024-07-15T11:30
2024-07-15T11:30
общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Жаркая погода продержится в Москве до четверга включительно, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "До четверга включительно у нас сохраняется категория "жаркая погода", потому что в дневные часы температура воздуха в Москве достигнет плюс 28 - плюс 30 градусов, по области тоже будут отмечаться 30-градусные значения температуры воздуха. Ночи еще пока останутся душными, до пятницы включительно. То есть минимальная (температура - ред.) в Москве где-то плюс 18 - плюс 20 градусов, и по области тоже плюс 15 - плюс 20 градусов", - рассказала Позднякова. Синоптик отметила, что в начале недели температура воздуха останется выше климатической нормы на четыре-пять градусов.
https://ria.ru/20240713/krym-1959400778.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Синоптик рассказал, сколько продлится жара в Москве
Позднякова: жаркая погода продержится в Москве до четверга