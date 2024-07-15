https://ria.ru/20240715/zemli-1959900528.html

Мэрия Каспийска незаконно отдала в аренду земли лесного фонда

Мэрия Каспийска незаконно отдала в аренду земли лесного фонда - РИА Новости, 15.07.2024

Мэрия Каспийска незаконно отдала в аренду земли лесного фонда

Администрация дагестанского Каспийска незаконно сформировала и передала местному жителю в аренду для жилищного строительства 32 участка на землях лесного фонда... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T23:47

2024-07-15T23:47

2024-07-15T23:47

каспийск

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МАХАЧКАЛА, 15 июл - РИА Новости. Администрация дагестанского Каспийска незаконно сформировала и передала местному жителю в аренду для жилищного строительства 32 участка на землях лесного фонда с общей кадастровой стоимостью более 40 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. "Установлено, что администрацией городского округа "Город Каспийск" незаконно сформированы и переданы в аренду для жилищного строительства местному жителю 32 земельных участка площадью 2,5 гектара с кадастровой стоимостью более 40 миллионов рублей, которые полностью расположены на землях лесного фонда Каспийского участкового лесничества", – говорится в сообщении. Для возвращения земель в федеральную собственность махачкалинский природоохранный прокурор обратился в суд с иском о признании незаконным образование 32 участков, а договоры аренды – ничтожными. Исковое заявление находится на рассмотрении.

https://ria.ru/20240129/shtraf-1924052729.html

каспийск

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каспийск