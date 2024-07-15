Рейтинг@Mail.ru
Мэрия Каспийска незаконно отдала в аренду земли лесного фонда - РИА Новости, 15.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:47 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/zemli-1959900528.html
Мэрия Каспийска незаконно отдала в аренду земли лесного фонда
Мэрия Каспийска незаконно отдала в аренду земли лесного фонда - РИА Новости, 15.07.2024
Мэрия Каспийска незаконно отдала в аренду земли лесного фонда
Администрация дагестанского Каспийска незаконно сформировала и передала местному жителю в аренду для жилищного строительства 32 участка на землях лесного фонда... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T23:47
2024-07-15T23:47
каспийск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942836920_0:132:977:682_1920x0_80_0_0_d9450fa368c03b297cd3754fec539c5e.jpg
МАХАЧКАЛА, 15 июл - РИА Новости. Администрация дагестанского Каспийска незаконно сформировала и передала местному жителю в аренду для жилищного строительства 32 участка на землях лесного фонда с общей кадастровой стоимостью более 40 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. "Установлено, что администрацией городского округа "Город Каспийск" незаконно сформированы и переданы в аренду для жилищного строительства местному жителю 32 земельных участка площадью 2,5 гектара с кадастровой стоимостью более 40 миллионов рублей, которые полностью расположены на землях лесного фонда Каспийского участкового лесничества", – говорится в сообщении. Для возвращения земель в федеральную собственность махачкалинский природоохранный прокурор обратился в суд с иском о признании незаконным образование 32 участков, а договоры аренды – ничтожными. Исковое заявление находится на рассмотрении.
https://ria.ru/20240129/shtraf-1924052729.html
каспийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942836920_0:174:977:907_1920x0_80_0_0_d3de50c463f739ed5c2488b651d57d5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
каспийск
Каспийск
Мэрия Каспийска незаконно отдала в аренду земли лесного фонда

Мэрия Каспийска незаконно отдала в аренду земли лесного фонда на 40 млн рублей

CC BY-SA 4.0 / Artemon228 / Kaspiysk (cropped)Вид на город Каспийск
Вид на город Каспийск - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
CC BY-SA 4.0 / Artemon228 / Kaspiysk (cropped)
Вид на город Каспийск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 15 июл - РИА Новости. Администрация дагестанского Каспийска незаконно сформировала и передала местному жителю в аренду для жилищного строительства 32 участка на землях лесного фонда с общей кадастровой стоимостью более 40 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
«
"Установлено, что администрацией городского округа "Город Каспийск" незаконно сформированы и переданы в аренду для жилищного строительства местному жителю 32 земельных участка площадью 2,5 гектара с кадастровой стоимостью более 40 миллионов рублей, которые полностью расположены на землях лесного фонда Каспийского участкового лесничества", – говорится в сообщении.
Для возвращения земель в федеральную собственность махачкалинский природоохранный прокурор обратился в суд с иском о признании незаконным образование 32 участков, а договоры аренды – ничтожными. Исковое заявление находится на рассмотрении.
Остановка, построенная в Новокижгинске - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
В Бурятии оштрафован глава поселения, где вместо сквера построили остановку
29 января, 05:31
 
Каспийск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала