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"Враг Украины": заявление Зеленского о России вызвало гнев в Сети - РИА Новости, 15.07.2024
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16:38 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/zelenskiy-1959813352.html
"Враг Украины": заявление Зеленского о России вызвало гнев в Сети
"Враг Украины": заявление Зеленского о России вызвало гнев в Сети - РИА Новости, 15.07.2024
"Враг Украины": заявление Зеленского о России вызвало гнев в Сети
Пользователи социальной сети Х раскритиковали Владимира Зеленского за его слова о том, что Украина сражается с "ужасным врагом, которого нельзя назвать... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:38
2024-07-15T16:38
в мире
россия
украина
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х раскритиковали Владимира Зеленского за его слова о том, что Украина сражается с "ужасным врагом, которого нельзя назвать человеком"."Ты самый большой враг Украины и ее граждан!" — возмутился Andy G."Страна была бы хороша как никогда, если бы ты просто сдался", — обратился к главе киевского режима Christian Coulson."Разве не ты отказался от мирного предложения в 2022 году?" — поинтересовался Marc M."Ты убил целое поколение украинских мужчин", — заключила Valerie P.В июне президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами международных информационных агентств на ПМЭФ заявил, говоря о событиях на Украине, что Россия не нападала, а защищалась.
https://ria.ru/20240714/rs-1959563379.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин

"Враг Украины": заявление Зеленского о России вызвало гнев в Сети

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х раскритиковали Владимира Зеленского за его слова о том, что Украина сражается с "ужасным врагом, которого нельзя назвать человеком".
"Ты самый большой враг Украины и ее граждан!" — возмутился Andy G.
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"Киев сигнализирует": стало известно о неожиданном плане Украины по России
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"Страна была бы хороша как никогда, если бы ты просто сдался", — обратился к главе киевского режима Christian Coulson.
"Разве не ты отказался от мирного предложения в 2022 году?" — поинтересовался Marc M.
"Ты убил целое поколение украинских мужчин", — заключила Valerie P.
В июне президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами международных информационных агентств на ПМЭФ заявил, говоря о событиях на Украине, что Россия не нападала, а защищалась.
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