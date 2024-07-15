https://ria.ru/20240715/zelenskiy-1959813352.html

"Враг Украины": заявление Зеленского о России вызвало гнев в Сети

"Враг Украины": заявление Зеленского о России вызвало гнев в Сети - РИА Новости, 15.07.2024

"Враг Украины": заявление Зеленского о России вызвало гнев в Сети

Пользователи социальной сети Х раскритиковали Владимира Зеленского за его слова о том, что Украина сражается с "ужасным врагом, которого нельзя назвать... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T16:38

2024-07-15T16:38

2024-07-15T16:38

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х раскритиковали Владимира Зеленского за его слова о том, что Украина сражается с "ужасным врагом, которого нельзя назвать человеком"."Ты самый большой враг Украины и ее граждан!" — возмутился Andy G."Страна была бы хороша как никогда, если бы ты просто сдался", — обратился к главе киевского режима Christian Coulson."Разве не ты отказался от мирного предложения в 2022 году?" — поинтересовался Marc M."Ты убил целое поколение украинских мужчин", — заключила Valerie P.В июне президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами международных информационных агентств на ПМЭФ заявил, говоря о событиях на Украине, что Россия не нападала, а защищалась.

https://ria.ru/20240714/rs-1959563379.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин