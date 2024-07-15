Рейтинг@Mail.ru
Зеленский рассказал, сколько систем ПВО Patriot нужно Украине - РИА Новости, 15.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 15.07.2024 (обновлено: 16:18 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/zelenskiy-1959795706.html
Зеленский рассказал, сколько систем ПВО Patriot нужно Украине
Зеленский рассказал, сколько систем ПВО Patriot нужно Украине - РИА Новости, 15.07.2024
Зеленский рассказал, сколько систем ПВО Patriot нужно Украине
Украине для полного закрытия неба нужно 25 систем ПВО Patriot, заявил на пресс-конференции Владимир Зеленский. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:41
2024-07-15T16:18
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
дмитрий кулеба
клаус йоханнис
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958472775_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a5d2eccc775a7fa1346a0c28154f4f5.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Украине для полного закрытия неба нужно 25 систем ПВО Patriot, заявил на пресс-конференции Владимир Зеленский."Если я скажу, сколько нам еще нужно, будет понятно, сколько у нас уже есть. Я могу сказать, сколько нам вообще нужно "Пэтриотов". &lt;...&gt; Нам нужно 25 систем, чтобы полностью закрыть небо Украины", — подчеркнул он. При этом Зеленский заявил, что Украине нужны не только Patriot, но и другие западные системы противовоздушной обороны. На прошлой неделе представитель Пентагона сообщил РИА Новости, что США в рамках последнего пакета военной помощи поставят Украине одну из своих старых батарей ПВО Patriot стоимостью порядка 100 миллионов долларов. Также в июле на полях саммита НАТО в Вашингтоне президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Бухарест продолжает переговоры с партнерами по альянсу о передаче ракетных систем Patriot Украине, рассчитывая на компенсационные меры. Ранее Зеленский просил поставить Киеву как минимум семь американских комплексов Patriot. По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отчаянно просил у него семь таких систем. Позднее глава МИД в интервью изданию The Washington Post заявил, что его добрая дипломатия не сработала и теперь он планирует жестко просить у Запада системы Patriot.
https://ria.ru/20240412/zelenskiy-1939489242.html
https://ria.ru/20240414/patriot-1940019416.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958472775_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_f62fceade04d4b6363ab7c72d7d3af32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дмитрий кулеба, клаус йоханнис, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, Клаус Йоханнис, НАТО, Евросоюз
Зеленский рассказал, сколько систем ПВО Patriot нужно Украине

Зеленский: Киеву всего нужно 25 систем ПВО Patriot, чтобы закрыть небо Украины

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Украине для полного закрытия неба нужно 25 систем ПВО Patriot, заявил на пресс-конференции Владимир Зеленский.
«
"Если я скажу, сколько нам еще нужно, будет понятно, сколько у нас уже есть. Я могу сказать, сколько нам вообще нужно "Пэтриотов". <...> Нам нужно 25 систем, чтобы полностью закрыть небо Украины", — подчеркнул он.
Президент Польши Анджей Дуда и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Дуда вежливо "послал" Зеленского
12 апреля, 03:22
При этом Зеленский заявил, что Украине нужны не только Patriot, но и другие западные системы противовоздушной обороны.
На прошлой неделе представитель Пентагона сообщил РИА Новости, что США в рамках последнего пакета военной помощи поставят Украине одну из своих старых батарей ПВО Patriot стоимостью порядка 100 миллионов долларов. Также в июле на полях саммита НАТО в Вашингтоне президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Бухарест продолжает переговоры с партнерами по альянсу о передаче ракетных систем Patriot Украине, рассчитывая на компенсационные меры.
Ранее Зеленский просил поставить Киеву как минимум семь американских комплексов Patriot. По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отчаянно просил у него семь таких систем. Позднее глава МИД в интервью изданию The Washington Post заявил, что его добрая дипломатия не сработала и теперь он планирует жестко просить у Запада системы Patriot.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Кулеба попросил у Запада системы ПВО Patriot в аренду
14 апреля, 21:41
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийДмитрий КулебаКлаус ЙоханнисНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала