Зеленский рассказал, сколько систем ПВО Patriot нужно Украине
Зеленский: Киеву всего нужно 25 систем ПВО Patriot, чтобы закрыть небо Украины
© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Украине для полного закрытия неба нужно 25 систем ПВО Patriot, заявил на пресс-конференции Владимир Зеленский.
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"Если я скажу, сколько нам еще нужно, будет понятно, сколько у нас уже есть. Я могу сказать, сколько нам вообще нужно "Пэтриотов". <...> Нам нужно 25 систем, чтобы полностью закрыть небо Украины", — подчеркнул он.
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При этом Зеленский заявил, что Украине нужны не только Patriot, но и другие западные системы противовоздушной обороны.
На прошлой неделе представитель Пентагона сообщил РИА Новости, что США в рамках последнего пакета военной помощи поставят Украине одну из своих старых батарей ПВО Patriot стоимостью порядка 100 миллионов долларов. Также в июле на полях саммита НАТО в Вашингтоне президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Бухарест продолжает переговоры с партнерами по альянсу о передаче ракетных систем Patriot Украине, рассчитывая на компенсационные меры.
Ранее Зеленский просил поставить Киеву как минимум семь американских комплексов Patriot. По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отчаянно просил у него семь таких систем. Позднее глава МИД в интервью изданию The Washington Post заявил, что его добрая дипломатия не сработала и теперь он планирует жестко просить у Запада системы Patriot.
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