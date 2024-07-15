https://ria.ru/20240715/zelenskiy-1959795706.html

Зеленский рассказал, сколько систем ПВО Patriot нужно Украине

Зеленский рассказал, сколько систем ПВО Patriot нужно Украине - РИА Новости, 15.07.2024

Зеленский рассказал, сколько систем ПВО Patriot нужно Украине

Украине для полного закрытия неба нужно 25 систем ПВО Patriot, заявил на пресс-конференции Владимир Зеленский. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T15:41

2024-07-15T15:41

2024-07-15T16:18

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Украине для полного закрытия неба нужно 25 систем ПВО Patriot, заявил на пресс-конференции Владимир Зеленский."Если я скажу, сколько нам еще нужно, будет понятно, сколько у нас уже есть. Я могу сказать, сколько нам вообще нужно "Пэтриотов". <...> Нам нужно 25 систем, чтобы полностью закрыть небо Украины", — подчеркнул он. При этом Зеленский заявил, что Украине нужны не только Patriot, но и другие западные системы противовоздушной обороны. На прошлой неделе представитель Пентагона сообщил РИА Новости, что США в рамках последнего пакета военной помощи поставят Украине одну из своих старых батарей ПВО Patriot стоимостью порядка 100 миллионов долларов. Также в июле на полях саммита НАТО в Вашингтоне президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Бухарест продолжает переговоры с партнерами по альянсу о передаче ракетных систем Patriot Украине, рассчитывая на компенсационные меры. Ранее Зеленский просил поставить Киеву как минимум семь американских комплексов Patriot. По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отчаянно просил у него семь таких систем. Позднее глава МИД в интервью изданию The Washington Post заявил, что его добрая дипломатия не сработала и теперь он планирует жестко просить у Запада системы Patriot.

https://ria.ru/20240412/zelenskiy-1939489242.html

https://ria.ru/20240414/patriot-1940019416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дмитрий кулеба, клаус йоханнис, нато, евросоюз