В окружении Зеленского нарастает отчаяние, сообщили СМИ
Bild: в окружении Зеленского растет отчаяние из-за недостаточной поддержки
© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В окружении Владимира Зеленского нарастает отчаяние из-за того, что Запад не принимает чётких решений для увеличения поддержки Украины, сообщил таблоид Bild.
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"Каждый, кто в эти дни разговаривает с доверенными лицами президента Украины Владимира Зеленского, признаёт растущее отчаяние из-за отсутствия чётких решений сделать всё возможное для защиты Украины. Это особенно очевидно, когда речь идёт о том, может ли Украина атаковать Россию западным оружием", - пишет Bild.
Кличко заявил, что Зеленский расплачивается за свои ошибки
3 декабря 2023, 11:34
Сообщается, что в руководстве страны ожидали большего от прошедшего недавно саммита НАТО в Вашингтоне.
В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко призвал западные страны разрешить Украине наносить удары по военным объектам в любой точке России переданным оружием.
Юбилейный саммит НАТО прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На повестке саммита были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая.
Текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе. Кроме того, в декларации говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Документ отдельно подчеркивает, что главы МИД стран НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.