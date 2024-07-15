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В окружении Зеленского нарастает отчаяние, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.07.2024
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12:54 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/zelenskiy-1959744470.html
В окружении Зеленского нарастает отчаяние, сообщили СМИ
В окружении Зеленского нарастает отчаяние, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.07.2024
В окружении Зеленского нарастает отчаяние, сообщили СМИ
В окружении Владимира Зеленского нарастает отчаяние из-за того, что Запад не принимает чётких решений для увеличения поддержки Украины, сообщил таблоид Bild. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T12:54
2024-07-15T12:54
в мире
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россия
вашингтон (штат)
владимир зеленский
виталий кличко
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В окружении Владимира Зеленского нарастает отчаяние из-за того, что Запад не принимает чётких решений для увеличения поддержки Украины, сообщил таблоид Bild. "Каждый, кто в эти дни разговаривает с доверенными лицами президента Украины Владимира Зеленского, признаёт растущее отчаяние из-за отсутствия чётких решений сделать всё возможное для защиты Украины. Это особенно очевидно, когда речь идёт о том, может ли Украина атаковать Россию западным оружием", - пишет Bild. Сообщается, что в руководстве страны ожидали большего от прошедшего недавно саммита НАТО в Вашингтоне. В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко призвал западные страны разрешить Украине наносить удары по военным объектам в любой точке России переданным оружием. Юбилейный саммит НАТО прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На повестке саммита были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе. Кроме того, в декларации говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Документ отдельно подчеркивает, что главы МИД стран НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.
https://ria.ru/20231203/klichko-1913435578.html
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в мире, украина, россия, вашингтон (штат), владимир зеленский, виталий кличко, нато
В мире, Украина, Россия, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Виталий Кличко, НАТО
В окружении Зеленского нарастает отчаяние, сообщили СМИ

Bild: в окружении Зеленского растет отчаяние из-за недостаточной поддержки

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В окружении Владимира Зеленского нарастает отчаяние из-за того, что Запад не принимает чётких решений для увеличения поддержки Украины, сообщил таблоид Bild.
«
"Каждый, кто в эти дни разговаривает с доверенными лицами президента Украины Владимира Зеленского, признаёт растущее отчаяние из-за отсутствия чётких решений сделать всё возможное для защиты Украины. Это особенно очевидно, когда речь идёт о том, может ли Украина атаковать Россию западным оружием", - пишет Bild.
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Кличко заявил, что Зеленский расплачивается за свои ошибки
3 декабря 2023, 11:34
Сообщается, что в руководстве страны ожидали большего от прошедшего недавно саммита НАТО в Вашингтоне.
В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко призвал западные страны разрешить Украине наносить удары по военным объектам в любой точке России переданным оружием.
Юбилейный саммит НАТО прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На повестке саммита были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая.
Текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе. Кроме того, в декларации говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Документ отдельно подчеркивает, что главы МИД стран НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
СМИ: в Киеве недовольны, что на саммите НАТО Украину не пригласят в альянс
10 июля, 00:09
 
В миреУкраинаРоссияВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийВиталий КличкоНАТО
 
 
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