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МИД Белоруссии прокомментировал запрет Латвии на въезд и импорт машин
МИД Белоруссии прокомментировал запрет Латвии на въезд и импорт машин - РИА Новости, 15.07.2024
МИД Белоруссии прокомментировал запрет Латвии на въезд и импорт машин
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что запрет Латвии на въезд транспорта с белорусскими регистрационными знаками станет ударом по... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T18:34
2024-07-15T18:34
2024-07-15T18:53
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МИНСК, 15 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что запрет Латвии на въезд транспорта с белорусскими регистрационными знаками станет ударом по обычным людям, который усложнит гуманитарные связи между странами, поэтому Минск не будет принимать симметричные ответные меры.Ранее латвийская служба государственных доходов сообщила, что с 16 июля лицам с зарегистрированными в Белоруссии транспортными средствами - легковыми автомобилями - запрещен въезд в Евросоюз через пункты пропуска на границе Латвии с Белоруссией и Россией. Отмечалось, что если владелец автомобиля откажется возвращаться в страну, из которой пытался заехать, то "может быть принято решение о конфискации транспортного средства". Ограничение не распространяется на автомобили официальных делегаций и диппредставительств."Мы, к сожалению, можем подтвердить эту информацию. Латвийские власти действительно приняли решение запретить с 00.00 16 июля 2024 года въезд и импорт транспортных средств с белорусскими регистрационными знаками. Это удар по обычным людям", - сказал Глаз.По его словам, в первую очередь пострадают смешанные семьи, граждане двух стран, которые ездят к своим родственникам, туристы с детьми, путешественники и так далее."Поэтому мы считаем данный шаг бесчеловечным и антигуманным. Он не имеет никакого практического смысла, никакого законного правового обоснования и приведет к сознательному осложнению гуманитарных и культурных связей между Латвией и Беларусью, усилению атмосферы недоверия", - отметил пресс-секретарь.Он выразил сожаление, что Рига, "явно действуя в ущерб своим национальным интересам", в очередной раз отдала предпочтение "нецивилизованным и недемократичным мерам"."Вся ответственность за это лежит на латвийской стороне. Отмечу, что в планах белорусской стороны нет намерений принимать симметричные меры против граждан Латвии. Наоборот, мы открыты и заинтересованы в развитии контактов с соседями, в том числе в рамках действующего для латышей безвизового режима для посещения нашей страны", - подчеркнул Глаз.
https://ria.ru/20240714/belorussija-1959658579.html
https://ria.ru/20240714/belorussiya-1959659267.html
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в мире, белоруссия, латвия, минск
В мире, Белоруссия, Латвия, Минск
МИД Белоруссии прокомментировал запрет Латвии на въезд и импорт машин
МИД Белоруссии назвало запрет Латвии на въезд белорусских машин ударом по людям
МИНСК, 15 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что запрет Латвии на въезд транспорта с белорусскими регистрационными знаками станет ударом по обычным людям, который усложнит гуманитарные связи между странами, поэтому Минск не будет принимать симметричные ответные меры.
Ранее латвийская служба государственных доходов сообщила, что с 16 июля лицам с зарегистрированными в Белоруссии
транспортными средствами - легковыми автомобилями - запрещен въезд в Евросоюз через пункты пропуска на границе Латвии с Белоруссией и Россией
. Отмечалось, что если владелец автомобиля откажется возвращаться в страну, из которой пытался заехать, то "может быть принято решение о конфискации транспортного средства". Ограничение не распространяется на автомобили официальных делегаций и диппредставительств.
"Мы, к сожалению, можем подтвердить эту информацию. Латвийские власти действительно приняли решение запретить с 00.00 16 июля 2024 года въезд и импорт транспортных средств с белорусскими регистрационными знаками. Это удар по обычным людям", - сказал Глаз.
По его словам, в первую очередь пострадают смешанные семьи, граждане двух стран, которые ездят к своим родственникам, туристы с детьми, путешественники и так далее.
"Поэтому мы считаем данный шаг бесчеловечным и антигуманным. Он не имеет никакого практического смысла, никакого законного правового обоснования и приведет к сознательному осложнению гуманитарных и культурных связей между Латвией и Беларусью, усилению атмосферы недоверия", - отметил пресс-секретарь.
Он выразил сожаление, что Рига
, "явно действуя в ущерб своим национальным интересам", в очередной раз отдала предпочтение "нецивилизованным и недемократичным мерам".
"Вся ответственность за это лежит на латвийской стороне. Отмечу, что в планах белорусской стороны нет намерений принимать симметричные меры против граждан Латвии. Наоборот, мы открыты и заинтересованы в развитии контактов с соседями, в том числе в рамках действующего для латышей безвизового режима для посещения нашей страны", - подчеркнул Глаз.