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Фигуранта дела о взятке тюменскому замгубернатора оставили под стражей - РИА Новости, 15.07.2024
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18:51 15.07.2024 (обновлено: 18:58 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/vzyatka-1959853207.html
Фигуранта дела о взятке тюменскому замгубернатора оставили под стражей
Фигуранта дела о взятке тюменскому замгубернатора оставили под стражей - РИА Новости, 15.07.2024
Фигуранта дела о взятке тюменскому замгубернатора оставили под стражей
Фигурант по делу о даче взятки замгубернатору Тюменской области директор ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексей Гоцык останется под... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T18:51
2024-07-15T18:58
происшествия
москва
тюменская область
россия
московский городской суд
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Фигурант по делу о даче взятки замгубернатору Тюменской области директор ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексей Гоцык останется под стражей, сообщили суды общей юрисдикции Москвы в Telegram-канале. Ранее сообщалось о том, что Басманный суд Москвы отправил в СИЗО заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина по делу о получении особо крупной взятки. По подозрению в даче взятки в особо крупном размере в свою очередь был арестован Алексей Гоцык. "Московский городской суд оставил без изменения постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гоцыка Алексея Владиславовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, тюменская область, россия, московский городской суд
Происшествия, Москва, Тюменская область, Россия, Московский городской суд
Фигуранта дела о взятке тюменскому замгубернатора оставили под стражей

Фигуранта дела о взятке тюменскому замгубернатора Гоцыка оставили под стражей

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramФигурант по делу о даче взятки заместителю Губернатора Тюменской области
Фигурант по делу о даче взятки заместителю Губернатора Тюменской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Фигурант по делу о даче взятки заместителю Губернатора Тюменской области
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Фигурант по делу о даче взятки замгубернатору Тюменской области директор ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексей Гоцык останется под стражей, сообщили суды общей юрисдикции Москвы в Telegram-канале.
Ранее сообщалось о том, что Басманный суд Москвы отправил в СИЗО заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина по делу о получении особо крупной взятки. По подозрению в даче взятки в особо крупном размере в свою очередь был арестован Алексей Гоцык.
"Московский городской суд оставил без изменения постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гоцыка Алексея Владиславовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
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