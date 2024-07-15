https://ria.ru/20240715/vzyatka-1959853207.html

Фигуранта дела о взятке тюменскому замгубернатора оставили под стражей

Фигуранта дела о взятке тюменскому замгубернатора оставили под стражей - РИА Новости, 15.07.2024

Фигуранта дела о взятке тюменскому замгубернатора оставили под стражей

Фигурант по делу о даче взятки замгубернатору Тюменской области директор ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексей Гоцык останется под... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T18:51

2024-07-15T18:51

2024-07-15T18:58

происшествия

москва

тюменская область

россия

московский городской суд

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Фигурант по делу о даче взятки замгубернатору Тюменской области директор ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексей Гоцык останется под стражей, сообщили суды общей юрисдикции Москвы в Telegram-канале. Ранее сообщалось о том, что Басманный суд Москвы отправил в СИЗО заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина по делу о получении особо крупной взятки. По подозрению в даче взятки в особо крупном размере в свою очередь был арестован Алексей Гоцык. "Московский городской суд оставил без изменения постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гоцыка Алексея Владиславовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240609/sledstvie-1951718255.html

москва

тюменская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, тюменская область, россия, московский городской суд