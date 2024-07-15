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Фигуранта дела о взятке тюменскому замгубернатора оставили под стражей
Фигуранта дела о взятке тюменскому замгубернатора оставили под стражей - РИА Новости, 15.07.2024
Фигуранта дела о взятке тюменскому замгубернатора оставили под стражей
Фигурант по делу о даче взятки замгубернатору Тюменской области директор ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексей Гоцык останется под... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T18:51
2024-07-15T18:51
2024-07-15T18:58
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Фигурант по делу о даче взятки замгубернатору Тюменской области директор ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексей Гоцык останется под стражей, сообщили суды общей юрисдикции Москвы в Telegram-канале. Ранее сообщалось о том, что Басманный суд Москвы отправил в СИЗО заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина по делу о получении особо крупной взятки. По подозрению в даче взятки в особо крупном размере в свою очередь был арестован Алексей Гоцык. "Московский городской суд оставил без изменения постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гоцыка Алексея Владиславовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, тюменская область, россия, московский городской суд
Происшествия, Москва, Тюменская область, Россия, Московский городской суд
Фигуранта дела о взятке тюменскому замгубернатора оставили под стражей
Фигуранта дела о взятке тюменскому замгубернатора Гоцыка оставили под стражей