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ВТБ базово согласовал сделку по выкупу доли в "Почта банке" - РИА Новости, 15.07.2024
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19:06 15.07.2024 (обновлено: 19:19 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/vtb-1959860290.html
ВТБ базово согласовал сделку по выкупу доли в "Почта банке"
ВТБ базово согласовал сделку по выкупу доли в "Почта банке" - РИА Новости, 15.07.2024
ВТБ базово согласовал сделку по выкупу доли в "Почта банке"
ВТБ базово согласовал в правительстве сделку по выкупу у "Почты России" доли в "Почта банке", заявил глава ВТБ Андрей Костин. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T19:06
2024-07-15T19:19
экономика
андрей костин (банкир)
почта россии
почта банк
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. ВТБ базово согласовал в правительстве сделку по выкупу у "Почты России" доли в "Почта банке", заявил глава ВТБ Андрей Костин. "Решение мы базово приняли и согласовали его с правительством. Оценивать будет оценщик... я думаю, что это будет выгодно и ВТБ с точки зрения стратегического развития, и "Почте" с точки зрения дальнейшего функционирования банка, и с финансовой точки зрения тоже", - сказал Костин в эфире телеканала "Россия 24".Ранее в июле первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил РИА Новости, что банк предполагает возможность выкупа доли "Почты России" в "Почта банке" в конце 2025 года - начале 2026 года.
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экономика, андрей костин (банкир), почта россии, почта банк
Экономика, Андрей Костин (банкир), Почта России, Почта банк
ВТБ базово согласовал сделку по выкупу доли в "Почта банке"

Костин: ВТБ согласовал в правительстве сделку по выкупу доли в "Почта банке"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска банка ВТБ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. ВТБ базово согласовал в правительстве сделку по выкупу у "Почты России" доли в "Почта банке", заявил глава ВТБ Андрей Костин.
«
"Решение мы базово приняли и согласовали его с правительством. Оценивать будет оценщик... я думаю, что это будет выгодно и ВТБ с точки зрения стратегического развития, и "Почте" с точки зрения дальнейшего функционирования банка, и с финансовой точки зрения тоже", - сказал Костин в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее в июле первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил РИА Новости, что банк предполагает возможность выкупа доли "Почты России" в "Почта банке" в конце 2025 года - начале 2026 года.
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Доля кредитов ВТБ в недружественных валютах упала втрое
11 июля, 06:24
 
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