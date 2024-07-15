https://ria.ru/20240715/vtb-1959860290.html

ВТБ базово согласовал сделку по выкупу доли в "Почта банке"

ВТБ базово согласовал сделку по выкупу доли в "Почта банке" - РИА Новости, 15.07.2024

ВТБ базово согласовал сделку по выкупу доли в "Почта банке"

ВТБ базово согласовал в правительстве сделку по выкупу у "Почты России" доли в "Почта банке", заявил глава ВТБ Андрей Костин. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T19:06

2024-07-15T19:06

2024-07-15T19:19

экономика

андрей костин (банкир)

почта россии

почта банк

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. ВТБ базово согласовал в правительстве сделку по выкупу у "Почты России" доли в "Почта банке", заявил глава ВТБ Андрей Костин. "Решение мы базово приняли и согласовали его с правительством. Оценивать будет оценщик... я думаю, что это будет выгодно и ВТБ с точки зрения стратегического развития, и "Почте" с точки зрения дальнейшего функционирования банка, и с финансовой точки зрения тоже", - сказал Костин в эфире телеканала "Россия 24".Ранее в июле первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил РИА Новости, что банк предполагает возможность выкупа доли "Почты России" в "Почта банке" в конце 2025 года - начале 2026 года.

https://ria.ru/20240711/vtb-1958880925.html

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экономика, андрей костин (банкир), почта россии, почта банк