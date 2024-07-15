https://ria.ru/20240715/vsu-1959887096.html

"Начнется паника". На Украине рассказали о "психологическом оружии" России

"Начнется паника". На Украине рассказали о "психологическом оружии" России - РИА Новости, 15.07.2024

"Начнется паника". На Украине рассказали о "психологическом оружии" России

Российские авиабомбы ФАБ-3000 подрывают боевой дух украинских военных, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T21:30

2024-07-15T21:30

2024-07-15T23:47

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россия

киев

алексей леонков

вооруженные силы украины

олег стариков

служба безопасности украины

украина

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Российские авиабомбы ФАБ-3000 подрывают боевой дух украинских военных, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*."Есть такое понятие — обстрелянные бойцы. Вот прилетит такой КАБ-3000 — и все. Когда необстрелянные бригады пойдут на фронт, прилетят вот такие снаряды. Это может нанести такой ущерб морально-боевому духу, что это приведет к паническим настроениям (в ВСУ. —Прим. ред.)", — отметил эксперт.Стариков напомнил, что в 152-миллиметровом снаряде около семи килограммов взрывчатого вещества, а в корректируемом боеприпасе российского производства — во много раз больше, поэтому психологический эффект от его применения будет существенным.В марте Минобороны России сообщило о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, она обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240715/oruzhie-1959818333.html

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россия

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в мире, россия, киев, алексей леонков, вооруженные силы украины, олег стариков, служба безопасности украины, украина