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"Начнется паника". На Украине рассказали о "психологическом оружии" России - РИА Новости, 15.07.2024
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21:30 15.07.2024 (обновлено: 23:47 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/vsu-1959887096.html
"Начнется паника". На Украине рассказали о "психологическом оружии" России
"Начнется паника". На Украине рассказали о "психологическом оружии" России - РИА Новости, 15.07.2024
"Начнется паника". На Украине рассказали о "психологическом оружии" России
Российские авиабомбы ФАБ-3000 подрывают боевой дух украинских военных, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T21:30
2024-07-15T23:47
в мире
россия
киев
алексей леонков
вооруженные силы украины
олег стариков
служба безопасности украины
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Российские авиабомбы ФАБ-3000 подрывают боевой дух украинских военных, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*."Есть такое понятие — обстрелянные бойцы. Вот прилетит такой КАБ-3000 — и все. Когда необстрелянные бригады пойдут на фронт, прилетят вот такие снаряды. Это может нанести такой ущерб морально-боевому духу, что это приведет к паническим настроениям (в ВСУ. —Прим. ред.)", — отметил эксперт.Стариков напомнил, что в 152-миллиметровом снаряде около семи килограммов взрывчатого вещества, а в корректируемом боеприпасе российского производства — во много раз больше, поэтому психологический эффект от его применения будет существенным.В марте Минобороны России сообщило о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, она обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240715/oruzhie-1959818333.html
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в мире, россия, киев, алексей леонков, вооруженные силы украины, олег стариков, служба безопасности украины, украина
В мире, Россия, Киев, Алексей Леонков, Вооруженные силы Украины, Олег Стариков, Служба безопасности Украины, Украина
"Начнется паника". На Украине рассказали о "психологическом оружии" России

Экс-полковник СБУ Стариков: ФАБ-3000 способен подорвать боевой дух ВСУ

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Российские авиабомбы ФАБ-3000 подрывают боевой дух украинских военных, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.
"Есть такое понятие — обстрелянные бойцы. Вот прилетит такой КАБ-3000 — и все. Когда необстрелянные бригады пойдут на фронт, прилетят вот такие снаряды. Это может нанести такой ущерб морально-боевому духу, что это приведет к паническим настроениям (в ВСУ. —Прим. ред.)", — отметил эксперт.
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"Незаметны". На Западе рассказали о разрушительном российском оружии
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Стариков напомнил, что в 152-миллиметровом снаряде около семи килограммов взрывчатого вещества, а в корректируемом боеприпасе российского производства — во много раз больше, поэтому психологический эффект от его применения будет существенным.
В марте Минобороны России сообщило о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, она обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.
ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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