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ВСУ за сутки обстреляли восемь освобожденных сел под Харьковом - РИА Новости, 15.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:11 15.07.2024 (обновлено: 19:26 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/vsu-1959861633.html
ВСУ за сутки обстреляли восемь освобожденных сел под Харьковом
ВСУ за сутки обстреляли восемь освобожденных сел под Харьковом - РИА Новости, 15.07.2024
ВСУ за сутки обстреляли восемь освобожденных сел под Харьковом
Украинские военные за последние сутки обстреляли восемь сел в подконтрольной РФ части Харьковской области, один человек был ранен, сообщает УВД российской... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T19:11
2024-07-15T19:26
харьковская область
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Украинские военные за последние сутки обстреляли восемь сел в подконтрольной РФ части Харьковской области, один человек был ранен, сообщает УВД российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона в своем Telegram-канле. "С 14 на 15 июля 2024 года с украинской стороны участились случаи целенаправленных и массированных обстрелов освобожденных населенных пунктов Харьковской области. За прошедшие сутки обстрелам со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) подверглись села Первый Лиман, Ольшана, Первомайское, Великий Выселок, Таволжанка, Богдановское, Второй Лиман, Токаревка Купянского района Харьковской области", - говорится в сообщении УВД ВГА. Отмечается, что в результате обстрела села Токаревка была ранен мужчина, сейчас он находится в больнице на территории России. По данным ведомства, обстрел велся из минометных и артиллерийских орудий калибра 82 миллиметра и 105 миллиметров соответственно. Центром фиксации военных преступлений УВД ВГА Харьковской области возбуждено уголовное дело по статьям "применение запрещенных средств и методов ведения войны" и "геноцид".
https://ria.ru/20240713/svo-1959447412.html
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харьковская область, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Харьковская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
ВСУ за сутки обстреляли восемь освобожденных сел под Харьковом

ВСУ обстреляли восемь освобожденных харьковских сел за сутки, есть пострадавший

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоврежденный в результате обстрелов жилой дом в поселке 1-й Лиман Харьковской области
Поврежденный в результате обстрелов жилой дом в поселке 1-й Лиман Харьковской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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Поврежденный в результате обстрелов жилой дом в поселке 1-й Лиман Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Украинские военные за последние сутки обстреляли восемь сел в подконтрольной РФ части Харьковской области, один человек был ранен, сообщает УВД российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона в своем Telegram-канле.
"С 14 на 15 июля 2024 года с украинской стороны участились случаи целенаправленных и массированных обстрелов освобожденных населенных пунктов Харьковской области. За прошедшие сутки обстрелам со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) подверглись села Первый Лиман, Ольшана, Первомайское, Великий Выселок, Таволжанка, Богдановское, Второй Лиман, Токаревка Купянского района Харьковской области", - говорится в сообщении УВД ВГА.
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
В Харьковской области уничтожили украинский состав с боеприпасами
13 июля, 16:32
Отмечается, что в результате обстрела села Токаревка была ранен мужчина, сейчас он находится в больнице на территории России. По данным ведомства, обстрел велся из минометных и артиллерийских орудий калибра 82 миллиметра и 105 миллиметров соответственно.
Центром фиксации военных преступлений УВД ВГА Харьковской области возбуждено уголовное дело по статьям "применение запрещенных средств и методов ведения войны" и "геноцид".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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