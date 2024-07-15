https://ria.ru/20240715/vsu-1959861633.html

ВСУ за сутки обстреляли восемь освобожденных сел под Харьковом

ВСУ за сутки обстреляли восемь освобожденных сел под Харьковом - РИА Новости, 15.07.2024

ВСУ за сутки обстреляли восемь освобожденных сел под Харьковом

Украинские военные за последние сутки обстреляли восемь сел в подконтрольной РФ части Харьковской области, один человек был ранен, сообщает УВД российской... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T19:11

2024-07-15T19:11

2024-07-15T19:26

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Украинские военные за последние сутки обстреляли восемь сел в подконтрольной РФ части Харьковской области, один человек был ранен, сообщает УВД российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона в своем Telegram-канле. "С 14 на 15 июля 2024 года с украинской стороны участились случаи целенаправленных и массированных обстрелов освобожденных населенных пунктов Харьковской области. За прошедшие сутки обстрелам со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) подверглись села Первый Лиман, Ольшана, Первомайское, Великий Выселок, Таволжанка, Богдановское, Второй Лиман, Токаревка Купянского района Харьковской области", - говорится в сообщении УВД ВГА. Отмечается, что в результате обстрела села Токаревка была ранен мужчина, сейчас он находится в больнице на территории России. По данным ведомства, обстрел велся из минометных и артиллерийских орудий калибра 82 миллиметра и 105 миллиметров соответственно. Центром фиксации военных преступлений УВД ВГА Харьковской области возбуждено уголовное дело по статьям "применение запрещенных средств и методов ведения войны" и "геноцид".

https://ria.ru/20240713/svo-1959447412.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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