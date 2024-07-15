ВСУ за сутки обстреляли восемь освобожденных сел под Харьковом
ВСУ обстреляли восемь освобожденных харьковских сел за сутки, есть пострадавший
© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоврежденный в результате обстрелов жилой дом в поселке 1-й Лиман Харьковской области
Поврежденный в результате обстрелов жилой дом в поселке 1-й Лиман Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Украинские военные за последние сутки обстреляли восемь сел в подконтрольной РФ части Харьковской области, один человек был ранен, сообщает УВД российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона в своем Telegram-канле.
"С 14 на 15 июля 2024 года с украинской стороны участились случаи целенаправленных и массированных обстрелов освобожденных населенных пунктов Харьковской области. За прошедшие сутки обстрелам со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) подверглись села Первый Лиман, Ольшана, Первомайское, Великий Выселок, Таволжанка, Богдановское, Второй Лиман, Токаревка Купянского района Харьковской области", - говорится в сообщении УВД ВГА.
Отмечается, что в результате обстрела села Токаревка была ранен мужчина, сейчас он находится в больнице на территории России. По данным ведомства, обстрел велся из минометных и артиллерийских орудий калибра 82 миллиметра и 105 миллиметров соответственно.
Центром фиксации военных преступлений УВД ВГА Харьковской области возбуждено уголовное дело по статьям "применение запрещенных средств и методов ведения войны" и "геноцид".
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