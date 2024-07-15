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Кеннеди-младший встретился с Трампом - РИА Новости, 15.07.2024
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23:18 15.07.2024 (обновлено: 23:26 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/vstrecha-1959898324.html
Кеннеди-младший встретился с Трампом
Кеннеди-младший встретился с Трампом - РИА Новости, 15.07.2024
Кеннеди-младший встретился с Трампом
Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший встретился с соперником-республиканцем Дональдом Трампом для обсуждения "национального единства",... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T23:18
2024-07-15T23:26
роберт кеннеди
в мире
сша
дональд трамп
покушение на дональда трампа
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ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший встретился с соперником-республиканцем Дональдом Трампом для обсуждения "национального единства", но не отказывается от продолжения борьбы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь избирательного штаба Кеннеди-младшего Стефани Спир."Да, господин Кеннеди встретился с президентом Трампом сегодня, чтобы обсудить национальное единство. Он также рассчитывает встретиться с лидерами Демократической партии. Нет, он не выходит из гонки", - сказала она.В СМИ появились слухи о том, что Кеннеди-младший, который отпочковался от Демократической партии, обсуждает возможность поддержки кандидатуры Трампа.
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роберт кеннеди, в мире, сша, дональд трамп, покушение на дональда трампа
Роберт Кеннеди, В мире, США, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа
Кеннеди-младший встретился с Трампом

Кеннеди-младший встретился с Трампом для обсуждения "национального единства"

© AP Photo / Hans PenninkРоберт Ф. Кеннеди-младший
Роберт Ф. Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Hans Pennink
Роберт Ф. Кеннеди-младший. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший встретился с соперником-республиканцем Дональдом Трампом для обсуждения "национального единства", но не отказывается от продолжения борьбы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь избирательного штаба Кеннеди-младшего Стефани Спир.
«
"Да, господин Кеннеди встретился с президентом Трампом сегодня, чтобы обсудить национальное единство. Он также рассчитывает встретиться с лидерами Демократической партии. Нет, он не выходит из гонки", - сказала она.
В СМИ появились слухи о том, что Кеннеди-младший, который отпочковался от Демократической партии, обсуждает возможность поддержки кандидатуры Трампа.
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Роберт КеннедиВ миреСШАДональд ТрампПокушение на Дональда Трампа
 
 
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