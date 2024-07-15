https://ria.ru/20240715/vstrecha-1959898324.html

Кеннеди-младший встретился с Трампом

Кеннеди-младший встретился с Трампом - РИА Новости, 15.07.2024

Кеннеди-младший встретился с Трампом

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший встретился с соперником-республиканцем Дональдом Трампом для обсуждения "национального единства",... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T23:18

2024-07-15T23:18

2024-07-15T23:26

роберт кеннеди

в мире

сша

дональд трамп

покушение на дональда трампа

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ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший встретился с соперником-республиканцем Дональдом Трампом для обсуждения "национального единства", но не отказывается от продолжения борьбы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь избирательного штаба Кеннеди-младшего Стефани Спир."Да, господин Кеннеди встретился с президентом Трампом сегодня, чтобы обсудить национальное единство. Он также рассчитывает встретиться с лидерами Демократической партии. Нет, он не выходит из гонки", - сказала она.В СМИ появились слухи о том, что Кеннеди-младший, который отпочковался от Демократической партии, обсуждает возможность поддержки кандидатуры Трампа.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959504842.html

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роберт кеннеди, в мире, сша, дональд трамп, покушение на дональда трампа