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Кеннеди-младший встретился с Трампом
Кеннеди-младший встретился с Трампом - РИА Новости, 15.07.2024
Кеннеди-младший встретился с Трампом
Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший встретился с соперником-республиканцем Дональдом Трампом для обсуждения "национального единства",... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T23:18
2024-07-15T23:18
2024-07-15T23:26
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ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший встретился с соперником-республиканцем Дональдом Трампом для обсуждения "национального единства", но не отказывается от продолжения борьбы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь избирательного штаба Кеннеди-младшего Стефани Спир."Да, господин Кеннеди встретился с президентом Трампом сегодня, чтобы обсудить национальное единство. Он также рассчитывает встретиться с лидерами Демократической партии. Нет, он не выходит из гонки", - сказала она.В СМИ появились слухи о том, что Кеннеди-младший, который отпочковался от Демократической партии, обсуждает возможность поддержки кандидатуры Трампа.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959504842.html
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Кеннеди-младший встретился с Трампом
Кеннеди-младший встретился с Трампом для обсуждения "национального единства"