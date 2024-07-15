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Волож возглавит Yandex N.V. после продажи "Яндекса", пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2024
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20:15 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/volozh-1959874787.html
Волож возглавит Yandex N.V. после продажи "Яндекса", пишут СМИ
Волож возглавит Yandex N.V. после продажи "Яндекса", пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2024
Волож возглавит Yandex N.V. после продажи "Яндекса", пишут СМИ
После закрытия сделки по продаже основного бизнеса "Яндекса", нидерландскую Yandex N.V. возглавит один из основателей и бывший гендиректор "Яндекса" Аркадий... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T20:15
2024-07-15T20:15
экономика
нидерланды
аркадий волож
яндекс
технологии
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. После закрытия сделки по продаже основного бизнеса "Яндекса", нидерландскую Yandex N.V. возглавит один из основателей и бывший гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Компания Yandex N.V., зарегистрированная в Нидерландах, завершила сделку по продаже своего российского бизнеса... После одобрения акционеров компания будет переименована в Nebius Group и сосредоточится на развитии собственных проектов... Волож будет курировать этот процесс в качестве генерального директора компании", - сообщает агентство, ссылаясь на анонимные источники. Ранее в понедельник "Яндекс" сообщил, что нидерландская компания Yandex N.V. закрыла сделку по продаже основного бизнеса "Яндекса" и полностью вышла из состава акционеров группы. Нидерландская Yandex N.V. может переименоваться в Nebius Group, если этот вариант одобрят акционеры, в ближайшие дни компания представит более подробную информацию о своей бизнес-структуре, а также представит совет директоров и управляющую команду. Yandex N.V. в феврале объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. В мае был завершен первый этап, в рамках которого новой головной компанией группы стало МКПАО "Яндекс", а около 68% его акций приобрел "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса".
https://ria.ru/20240313/sanktsii-1932652168.html
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экономика, нидерланды, аркадий волож, яндекс, технологии
Экономика, Нидерланды, Аркадий Волож, Яндекс, Технологии
Волож возглавит Yandex N.V. после продажи "Яндекса", пишут СМИ

Блумберг: Волож возглавит оставшуюся после продажи "Яндекса" Yandex N.V

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральный директор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож
Генеральный директор группы компаний Яндекс Аркадий Волож - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный директор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. После закрытия сделки по продаже основного бизнеса "Яндекса", нидерландскую Yandex N.V. возглавит один из основателей и бывший гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
«
"Компания Yandex N.V., зарегистрированная в Нидерландах, завершила сделку по продаже своего российского бизнеса... После одобрения акционеров компания будет переименована в Nebius Group и сосредоточится на развитии собственных проектов... Волож будет курировать этот процесс в качестве генерального директора компании", - сообщает агентство, ссылаясь на анонимные источники.
Ранее в понедельник "Яндекс" сообщил, что нидерландская компания Yandex N.V. закрыла сделку по продаже основного бизнеса "Яндекса" и полностью вышла из состава акционеров группы. Нидерландская Yandex N.V. может переименоваться в Nebius Group, если этот вариант одобрят акционеры, в ближайшие дни компания представит более подробную информацию о своей бизнес-структуре, а также представит совет директоров и управляющую команду.
Yandex N.V. в феврале объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. В мае был завершен первый этап, в рамках которого новой головной компанией группы стало МКПАО "Яндекс", а около 68% его акций приобрел "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса".
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