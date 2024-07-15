https://ria.ru/20240715/volozh-1959874787.html

Волож возглавит Yandex N.V. после продажи "Яндекса", пишут СМИ

Волож возглавит Yandex N.V. после продажи "Яндекса", пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2024

Волож возглавит Yandex N.V. после продажи "Яндекса", пишут СМИ

После закрытия сделки по продаже основного бизнеса "Яндекса", нидерландскую Yandex N.V. возглавит один из основателей и бывший гендиректор "Яндекса" Аркадий... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T20:15

2024-07-15T20:15

2024-07-15T20:15

экономика

нидерланды

аркадий волож

яндекс

технологии

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. После закрытия сделки по продаже основного бизнеса "Яндекса", нидерландскую Yandex N.V. возглавит один из основателей и бывший гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Компания Yandex N.V., зарегистрированная в Нидерландах, завершила сделку по продаже своего российского бизнеса... После одобрения акционеров компания будет переименована в Nebius Group и сосредоточится на развитии собственных проектов... Волож будет курировать этот процесс в качестве генерального директора компании", - сообщает агентство, ссылаясь на анонимные источники. Ранее в понедельник "Яндекс" сообщил, что нидерландская компания Yandex N.V. закрыла сделку по продаже основного бизнеса "Яндекса" и полностью вышла из состава акционеров группы. Нидерландская Yandex N.V. может переименоваться в Nebius Group, если этот вариант одобрят акционеры, в ближайшие дни компания представит более подробную информацию о своей бизнес-структуре, а также представит совет директоров и управляющую команду. Yandex N.V. в феврале объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. В мае был завершен первый этап, в рамках которого новой головной компанией группы стало МКПАО "Яндекс", а около 68% его акций приобрел "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса".

https://ria.ru/20240313/sanktsii-1932652168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, нидерланды, аркадий волож, яндекс, технологии