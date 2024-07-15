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В центре Петербурга повздорившие водители повредили машины друг друга
В центре Петербурга повздорившие водители повредили машины друг друга - РИА Новости, 15.07.2024
В центре Петербурга повздорившие водители повредили машины друг друга
Водители иномарок сначала повздорили, а затем подрались в центре Петербурга, повредив автомобили друг друга, их доставили в полицию, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T20:26
2024-07-15T20:26
2024-07-15T20:26
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Водители иномарок сначала повздорили, а затем подрались в центре Петербурга, повредив автомобили друг друга, их доставили в полицию, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах. По его информации, сообщение о драке водителей легковушек на Гончарной улице поступило правоохранителям около 16.00 мск. "Как установили полицейские на месте происшествия, при перестроении из ряда в ряд на Гончарной возник конфликт между 24-летним водителем автомобиля Haval (гражданином сопредельного государства) и 32-летним жителем Северо-Кавказского региона за рулем Volkswagen Polo. Словесная перепалка вскоре переросла в драку с повреждением автомобилей обоих оппонентов", – рассказал собеседник агентства. По его словам, водители доставлены в полицию, по инциденту проводится проверка. Официальным комментарием регионального главка МВД РФ по поводу этого конфликта РИА Новости пока не располагает. По данным некоторых СМИ и Telegram-каналов, в драке один из ее участников по случайности задел мать оппонента, после чего тот пустил в ход домкрат, разбив им стекла машины, водитель которой в ответ наехал на его автомобиль.
https://ria.ru/20240714/novosibirsk-1959529061.html
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происшествия, авто, санкт-петербург, россия
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, Россия
В центре Петербурга повздорившие водители повредили машины друг друга
В Петербурге задержали водителей, которые повредили машины друг друга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Водители иномарок сначала повздорили, а затем подрались в центре Петербурга, повредив автомобили друг друга, их доставили в полицию, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.
По его информации, сообщение о драке водителей легковушек на Гончарной улице поступило правоохранителям около 16.00 мск.
«
"Как установили полицейские на месте происшествия, при перестроении из ряда в ряд на Гончарной возник конфликт между 24-летним водителем автомобиля Haval (гражданином сопредельного государства) и 32-летним жителем Северо-Кавказского региона за рулем Volkswagen Polo. Словесная перепалка вскоре переросла в драку с повреждением автомобилей обоих оппонентов", – рассказал собеседник агентства.
По его словам, водители доставлены в полицию, по инциденту проводится проверка.
Официальным комментарием регионального главка МВД РФ
по поводу этого конфликта РИА Новости пока не располагает.
По данным некоторых СМИ и Telegram-каналов, в драке один из ее участников по случайности задел мать оппонента, после чего тот пустил в ход домкрат, разбив им стекла машины, водитель которой в ответ наехал на его автомобиль.