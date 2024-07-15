https://ria.ru/20240715/vertolet-1959776433.html

Вертолет Росгвардии привлекли к тушению пожара в Коктебеле

Вертолет Росгвардии привлекли к тушению пожара в Коктебеле - РИА Новости, 15.07.2024

Вертолет Росгвардии привлекли к тушению пожара в Коктебеле

Вертолет Ми-8 Росгвардии привлекли к тушению ландшафтного пожара в крымском Коктебеле, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Южного округа Росгвардии. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T14:53

2024-07-15T14:53

2024-07-15T16:37

происшествия

коктебель

россия

феодосия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

лесной пожар под новороссийском

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июл - РИА Новости. Вертолет Ми-8 Росгвардии привлекли к тушению ландшафтного пожара в крымском Коктебеле, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Южного округа Росгвардии.Ранее МЧС РФ сообщило, что сухая растительность загорелась на площади 20 гектаров в поселке городского типа Коктебель в городском округе Феодосия, к тушению привлекли ведомственный вертолет Ми-8."В тушении природного пожара в Коктебеле задействован вертолет Ми-8 Росгвардии", - сказал представитель ведомства.По данным МЧС РФ, на место направлена аэромобильная группировка ведомства в количестве 40 человек и шести единиц техники. Всего к тушению пожара привлечено более 100 человек и 23 единицы техники.

https://ria.ru/20240715/pozhar-1959727873.html

коктебель

россия

феодосия

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Тушение пожара в Коктебеле В Коктебеле в Крыму на площади в 20 гектаров горит сухая растительность, к тушению привлекли два вертолета 2024-07-15T14:53 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, коктебель, россия, феодосия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, лесной пожар под новороссийском