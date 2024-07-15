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Вертолет Росгвардии привлекли к тушению пожара в Коктебеле - РИА Новости, 15.07.2024
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14:53 15.07.2024 (обновлено: 16:37 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/vertolet-1959776433.html
Вертолет Росгвардии привлекли к тушению пожара в Коктебеле
Вертолет Росгвардии привлекли к тушению пожара в Коктебеле - РИА Новости, 15.07.2024
Вертолет Росгвардии привлекли к тушению пожара в Коктебеле
Вертолет Ми-8 Росгвардии привлекли к тушению ландшафтного пожара в крымском Коктебеле, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Южного округа Росгвардии. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:53
2024-07-15T16:37
происшествия
коктебель
россия
феодосия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
лесной пожар под новороссийском
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июл - РИА Новости. Вертолет Ми-8 Росгвардии привлекли к тушению ландшафтного пожара в крымском Коктебеле, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Южного округа Росгвардии.Ранее МЧС РФ сообщило, что сухая растительность загорелась на площади 20 гектаров в поселке городского типа Коктебель в городском округе Феодосия, к тушению привлекли ведомственный вертолет Ми-8."В тушении природного пожара в Коктебеле задействован вертолет Ми-8 Росгвардии", - сказал представитель ведомства.По данным МЧС РФ, на место направлена аэромобильная группировка ведомства в количестве 40 человек и шести единиц техники. Всего к тушению пожара привлечено более 100 человек и 23 единицы техники.
https://ria.ru/20240715/pozhar-1959727873.html
коктебель
россия
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Тушение пожара в Коктебеле
В Коктебеле в Крыму на площади в 20 гектаров горит сухая растительность, к тушению привлекли два вертолета
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происшествия, коктебель, россия, феодосия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, лесной пожар под новороссийском
Происшествия, Коктебель, Россия, Феодосия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Лесной пожар под Новороссийском
Вертолет Росгвардии привлекли к тушению пожара в Коктебеле

Вертолет Ми-8 Росгвардии привлекли к тушению ландшафтного пожара в Коктебеле

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июл - РИА Новости. Вертолет Ми-8 Росгвардии привлекли к тушению ландшафтного пожара в крымском Коктебеле, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Южного округа Росгвардии.
Ранее МЧС РФ сообщило, что сухая растительность загорелась на площади 20 гектаров в поселке городского типа Коктебель в городском округе Феодосия, к тушению привлекли ведомственный вертолет Ми-8.
«
"В тушении природного пожара в Коктебеле задействован вертолет Ми-8 Росгвардии", - сказал представитель ведомства.
По данным МЧС РФ, на место направлена аэромобильная группировка ведомства в количестве 40 человек и шести единиц техники. Всего к тушению пожара привлечено более 100 человек и 23 единицы техники.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
У подножья Карадагского заповедника в Крыму вспыхнул пожар
Вчера, 11:52
 
ПроисшествияКоктебельРоссияФеодосияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШЛесной пожар под Новороссийском
 
 
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