https://ria.ru/20240715/utilsbor-1959875615.html

Индексация утильсбора не повысит цену российских машин, заявил Минпромторг

Индексация утильсбора не повысит цену российских машин, заявил Минпромторг - РИА Новости, 15.07.2024

Индексация утильсбора не повысит цену российских машин, заявил Минпромторг

Предлагаемая индексация ставок утилизационного сбора не повлияет на стоимость автомобилей и спецтехники российского производства благодаря действующим мерам... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T20:23

2024-07-15T20:23

2024-07-15T20:24

экономика

авто

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

автоваз

налоговые изменения в россии

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Предлагаемая индексация ставок утилизационного сбора не повлияет на стоимость автомобилей и спецтехники российского производства благодаря действующим мерам господдержки, говорится в сообщении Минпромторга РФ. Ранее в понедельник в министерстве предложили ввести поэтапную индексацию ставок утилизационного сбора на автомобили и спецтехнику в РФ до 2030 года включительно: для легковушек, LCV, грузовиков, автобусов, прицепов и полуприцепов они могут быть увеличены на 70-85% с текущего года, а затем ежегодно на 10-20%. Для дорожно-строительной техники на 15% ежегодно с 2025 до 2030 год. Сформирован соответствующий проект постановления правительства. Ранее весной с инициативой поэтапного повышения утильсбора выступал отечественный "АвтоВАЗ". "Министерство продолжает реализацию комплекса мер господдержки, за счёт которого предполагаемая индексация не окажет влияния на стоимость отечественной автомобильной и специализированной техники", - отметили в министерстве. Также в Минпромторге подчеркнули, что одной из приоритетных задач министерства остаётся контроль за соблюдением ответственной ценовой политики со стороны отечественных производителей и чётким выполнением обязательств по наращиванию объёмов производства, расширению предложения для потребителей, повышению уровня технического оснащения, конкурентоспособности и локализации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автоваз, налоговые изменения в россии