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Индексация утильсбора не повысит цену российских машин, заявил Минпромторг
Индексация утильсбора не повысит цену российских машин, заявил Минпромторг - РИА Новости, 15.07.2024
Индексация утильсбора не повысит цену российских машин, заявил Минпромторг
Предлагаемая индексация ставок утилизационного сбора не повлияет на стоимость автомобилей и спецтехники российского производства благодаря действующим мерам... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T20:23
2024-07-15T20:23
2024-07-15T20:24
экономика
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россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Предлагаемая индексация ставок утилизационного сбора не повлияет на стоимость автомобилей и спецтехники российского производства благодаря действующим мерам господдержки, говорится в сообщении Минпромторга РФ. Ранее в понедельник в министерстве предложили ввести поэтапную индексацию ставок утилизационного сбора на автомобили и спецтехнику в РФ до 2030 года включительно: для легковушек, LCV, грузовиков, автобусов, прицепов и полуприцепов они могут быть увеличены на 70-85% с текущего года, а затем ежегодно на 10-20%. Для дорожно-строительной техники на 15% ежегодно с 2025 до 2030 год. Сформирован соответствующий проект постановления правительства. Ранее весной с инициативой поэтапного повышения утильсбора выступал отечественный "АвтоВАЗ". "Министерство продолжает реализацию комплекса мер господдержки, за счёт которого предполагаемая индексация не окажет влияния на стоимость отечественной автомобильной и специализированной техники", - отметили в министерстве. Также в Минпромторге подчеркнули, что одной из приоритетных задач министерства остаётся контроль за соблюдением ответственной ценовой политики со стороны отечественных производителей и чётким выполнением обязательств по наращиванию объёмов производства, расширению предложения для потребителей, повышению уровня технического оснащения, конкурентоспособности и локализации.
https://ria.ru/20240531/kolesnikov-1949585388.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автоваз, налоговые изменения в россии
Экономика, Авто, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), АвтоВАЗ, Налоговые изменения в России
Индексация утильсбора не повысит цену российских машин, заявил Минпромторг
Минпромторг: индексация утильсбора не повлияет на стоимость российских машин