Рейтинг@Mail.ru
В Киеве признали, что некоторые украинцы дома общаются на русском языке - РИА Новости, 15.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:42 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/ukraina-1959888295.html
В Киеве признали, что некоторые украинцы дома общаются на русском языке
В Киеве признали, что некоторые украинцы дома общаются на русском языке - РИА Новости, 15.07.2024
В Киеве признали, что некоторые украинцы дома общаются на русском языке
Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь признал, что "часть" украинских граждан дома общаются на русском языке. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T21:42
2024-07-15T21:42
в мире
украина
россия
тарас креминь
сергей лавров
верховная рада украины
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ce9a90f1703c18d687fc494c261b0f6a.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь признал, что "часть" украинских граждан дома общаются на русском языке. Ранее в понедельник украинское издание "Страна" со ссылкой на исследования государственной службы качества образования сообщило, что школьники на Украине стали меньше использовать украинский язык, за пределами школы на нем говорят менее 40% детей. "В домашнем общении часть людей продолжает общаться на русским языке. Об этом даже сказали учителя, которые участвовали в исследовании, организованном государственной службой качества образования", - сказал Креминь в эфире всеукраинского телемарафона. По словам уполномоченного, в министерство и департаменты образования были разосланы результаты исследования, чтобы с 1 сентября не только на уроках, но и вне школы "сохранялось украиноязычие". Он также заявил, что "языковые скандалы" на Украине в прошлом. После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
https://ria.ru/20240711/kiev-1959099838.html
https://ria.ru/20240709/moldavija-1958626483.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_65:0:992:695_1920x0_80_0_0_db885785dac9eb9b2a4d815fa6af1858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, тарас креминь, сергей лавров, верховная рада украины, киев
В мире, Украина, Россия, Тарас Креминь, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины, Киев
В Киеве признали, что некоторые украинцы дома общаются на русском языке

Омбудсмен Украины Креминь: часть граждан дома общаются на русском языке

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь признал, что "часть" украинских граждан дома общаются на русском языке.
Ранее в понедельник украинское издание "Страна" со ссылкой на исследования государственной службы качества образования сообщило, что школьники на Украине стали меньше использовать украинский язык, за пределами школы на нем говорят менее 40% детей.
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Захарова резко отреагировала на слова Киева о популярности русского языка
11 июля, 22:01
«
"В домашнем общении часть людей продолжает общаться на русским языке. Об этом даже сказали учителя, которые участвовали в исследовании, организованном государственной службой качества образования", - сказал Креминь в эфире всеукраинского телемарафона.
По словам уполномоченного, в министерство и департаменты образования были разосланы результаты исследования, чтобы с 1 сентября не только на уроках, но и вне школы "сохранялось украиноязычие". Он также заявил, что "языковые скандалы" на Украине в прошлом.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
Кишинев - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Власти Молдавии решили объявить войну русскому языку, заявили в оппозиции
9 июля, 21:51
 
В миреУкраинаРоссияТарас КреминьСергей ЛавровВерховная Рада УкраиныКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала