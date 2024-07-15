https://ria.ru/20240715/ukraina-1959888295.html

В Киеве признали, что некоторые украинцы дома общаются на русском языке

В Киеве признали, что некоторые украинцы дома общаются на русском языке - РИА Новости, 15.07.2024

В Киеве признали, что некоторые украинцы дома общаются на русском языке

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь признал, что "часть" украинских граждан дома общаются на русском языке. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T21:42

2024-07-15T21:42

2024-07-15T21:42

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь признал, что "часть" украинских граждан дома общаются на русском языке. Ранее в понедельник украинское издание "Страна" со ссылкой на исследования государственной службы качества образования сообщило, что школьники на Украине стали меньше использовать украинский язык, за пределами школы на нем говорят менее 40% детей. "В домашнем общении часть людей продолжает общаться на русским языке. Об этом даже сказали учителя, которые участвовали в исследовании, организованном государственной службой качества образования", - сказал Креминь в эфире всеукраинского телемарафона. По словам уполномоченного, в министерство и департаменты образования были разосланы результаты исследования, чтобы с 1 сентября не только на уроках, но и вне школы "сохранялось украиноязычие". Он также заявил, что "языковые скандалы" на Украине в прошлом. После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.

https://ria.ru/20240711/kiev-1959099838.html

https://ria.ru/20240709/moldavija-1958626483.html

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в мире, украина, россия, тарас креминь, сергей лавров, верховная рада украины, киев