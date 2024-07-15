https://ria.ru/20240715/ukraina-1959881136.html

Депутата Рады задержали по подозрению в коррупции на ремонте водопровода

Депутата Рады задержали по подозрению в коррупции на ремонте водопровода - РИА Новости, 15.07.2024

Депутата Рады задержали по подозрению в коррупции на ремонте водопровода

Уголовное дело заведено против одного из депутатов Верховной рады Украины, его подозревают в требовании взятки в размере 3,4 миллиона гривен (почти 83 тысячи... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T20:49

2024-07-15T20:49

2024-07-15T20:49

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украина

сумская область

николай задорожный

верховная рада украины

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уголовное дело заведено против одного из депутатов Верховной рады Украины, его подозревают в требовании взятки в размере 3,4 миллиона гривен (почти 83 тысячи долларов) за беспрепятственное проведение ремонта водовода в Сумской области, сообщили в специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) Украины. "Разоблачен народный депутат Украины, который требовал неправомерную выгоду за не препятствование в проведении ремонтных работ объектов инфраструктуры в Сумской области… Депутат требовал 14% от суммы средств, выделенных на ремонт водопровода в Ахтырском районе Сумской области, из которых 10% предназначались ему лично и 4% - для местных правоохранителей, которые за это не должны были чинить препятствий в освоении выделенных средств. По версии следствия речь идет о 3,4 миллиона гривен", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале САП. В ведомстве уточнили, что депутату предъявлено обвинение по статье "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды". Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Имя депутата в специализированной антикоррупционной прокуратуре не называют. По информации украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции", речь идет о Николае Задорожном.

https://ria.ru/20240709/nato-1958398325.html

https://ria.ru/20240702/korruptsiya-1956954701.html

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в мире, украина, сумская область, николай задорожный, верховная рада украины