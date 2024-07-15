https://ria.ru/20240715/ukraina-1959857139.html

В Николаевской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

В Николаевской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 15.07.2024

В Николаевской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

Аварийные отключения электроэнергии применены в Николаевской области, более 7 тысяч потребителей осталась без света вне графика почасовых отключений, сообщил в... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T19:01

2024-07-15T19:01

2024-07-15T19:01

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укрэнерго

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии применены в Николаевской области, более 7 тысяч потребителей осталась без света вне графика почасовых отключений, сообщил в понедельник сетевой оператор "Николаевоблэнерго". "В Николаевской области... отключена часть Ингульского района (Николаева - ред.). Ситуация с распределением электрической энергии контролируемая, аварийно-восстановительные работы продолжаются", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Николаевоблэнерго". В компании уточнили, что всего без электричества 7026 бытовых потребителей и 398 компаний. Ранее в понедельник украинская национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщила, что аварийные отключения света применены в отдельных районах Харьковской области на Украине. Как сообщал 17 июня глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, ситуация в энергосистеме Украины значительно ухудшится в ближайшие полтора месяца. По его словам, на продолжительность отключений и на величину дефицита в энергосистеме влияют три фактора: ремонты атомных электростанций, которые традиционно проводятся летом, объемы импорта и погода.

https://ria.ru/20240713/pomosch-1959417011.html

https://ria.ru/20240712/protesty-1959226221.html

николаевская область

украина

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