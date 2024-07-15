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В Николаевской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 15.07.2024
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19:01 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/ukraina-1959857139.html
В Николаевской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
В Николаевской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 15.07.2024
В Николаевской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
Аварийные отключения электроэнергии применены в Николаевской области, более 7 тысяч потребителей осталась без света вне графика почасовых отключений, сообщил в... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T19:01
2024-07-15T19:01
николаевская область
украина
укрэнерго
николаев (украина)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии применены в Николаевской области, более 7 тысяч потребителей осталась без света вне графика почасовых отключений, сообщил в понедельник сетевой оператор "Николаевоблэнерго". "В Николаевской области... отключена часть Ингульского района (Николаева - ред.). Ситуация с распределением электрической энергии контролируемая, аварийно-восстановительные работы продолжаются", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Николаевоблэнерго". В компании уточнили, что всего без электричества 7026 бытовых потребителей и 398 компаний. Ранее в понедельник украинская национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщила, что аварийные отключения света применены в отдельных районах Харьковской области на Украине. Как сообщал 17 июня глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, ситуация в энергосистеме Украины значительно ухудшится в ближайшие полтора месяца. По его словам, на продолжительность отключений и на величину дефицита в энергосистеме влияют три фактора: ремонты атомных электростанций, которые традиционно проводятся летом, объемы импорта и погода.
https://ria.ru/20240713/pomosch-1959417011.html
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Николаевская область, Украина, Укрэнерго, Николаев (Украина), В мире
В Николаевской области Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

"Николаевоблэнерго": в Николаевской области Украины ввели аварийные отключения

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи на Украине
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии применены в Николаевской области, более 7 тысяч потребителей осталась без света вне графика почасовых отключений, сообщил в понедельник сетевой оператор "Николаевоблэнерго".
"В Николаевской области... отключена часть Ингульского района (Николаева - ред.). Ситуация с распределением электрической энергии контролируемая, аварийно-восстановительные работы продолжаются", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Николаевоблэнерго".
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В компании уточнили, что всего без электричества 7026 бытовых потребителей и 398 компаний.
Ранее в понедельник украинская национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщила, что аварийные отключения света применены в отдельных районах Харьковской области на Украине.
Как сообщал 17 июня глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, ситуация в энергосистеме Украины значительно ухудшится в ближайшие полтора месяца. По его словам, на продолжительность отключений и на величину дефицита в энергосистеме влияют три фактора: ремонты атомных электростанций, которые традиционно проводятся летом, объемы импорта и погода.
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Николаевская областьУкраинаУкрэнергоНиколаев (Украина)В мире
 
 
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