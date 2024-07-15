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На Украине задержали 27 уклонистов, пытавшихся сбежать в Молдавию - РИА Новости, 15.07.2024
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14:03 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/ukraina-1959760980.html
На Украине задержали 27 уклонистов, пытавшихся сбежать в Молдавию
На Украине задержали 27 уклонистов, пытавшихся сбежать в Молдавию - РИА Новости, 15.07.2024
На Украине задержали 27 уклонистов, пытавшихся сбежать в Молдавию
Группа из 27 мужчин задержана на Украине при попытке сбежать в Молдавию, сообщили в госпогранслужбе страны. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:03
2024-07-15T14:03
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Группа из 27 мужчин задержана на Украине при попытке сбежать в Молдавию, сообщили в госпогранслужбе страны. "Некоторых даже подвозили женщины: 27 нарушителей пытались попасть в Молдавию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранслужбы. Сообщается, что уклонисты получали указания по незаконному пересечению госграницы в одном из "профильных" Telegram-каналов. За "руководство" по побегу они должны были перечислить от четырех до семи тысяч долларов на криптокошелек организаторов. Всю группу задержали в одном из сел Подольского района Одесской области. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20240715/moldaviya-1959719718.html
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в мире, украина, молдавия, подольский район, одесская область
В мире, Украина, Молдавия, Подольский район, Одесская область
На Украине задержали 27 уклонистов, пытавшихся сбежать в Молдавию

На Украине задержали группа из 27 мужчин при попытке сбежать в Молдавию

© Фото : Госпогранслужба УкраиныГруппа мужчин, задержанных на Украине при попытке сбежать в Молдавию
Группа мужчин, задержанных на Украине при попытке сбежать в Молдавию - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : Госпогранслужба Украины
Группа мужчин, задержанных на Украине при попытке сбежать в Молдавию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Группа из 27 мужчин задержана на Украине при попытке сбежать в Молдавию, сообщили в госпогранслужбе страны.
"Некоторых даже подвозили женщины: 27 нарушителей пытались попасть в Молдавию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранслужбы.
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Сообщается, что уклонисты получали указания по незаконному пересечению госграницы в одном из "профильных" Telegram-каналов. За "руководство" по побегу они должны были перечислить от четырех до семи тысяч долларов на криптокошелек организаторов. Всю группу задержали в одном из сел Подольского района Одесской области.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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