https://ria.ru/20240715/ukraina-1959740718.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.07.2024

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в понедельник в Одесской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T12:40

2024-07-15T12:40

2024-07-15T12:40

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в Одесской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, воздушная тревога в Харьковской области звучит уже более пяти часов. В 12:22 мск тревога была объявлена в Одесской области. В понедельник утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, спустя некоторое время ее отменили везде, кроме Харьковской области. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Николаевской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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