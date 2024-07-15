https://ria.ru/20240715/ukraina-1959702993.html

На Украине ученики стали меньше говорить по-украински вне школы, пишут СМИ

На Украине ученики стали меньше говорить по-украински вне школы, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2024

На Украине ученики стали меньше говорить по-украински вне школы, пишут СМИ

Украинские школьники стали меньше использовать государственный язык, за пределами школы на нем говорят менее 40% детей, сообщает издание "Страна" в... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T10:15

2024-07-15T10:15

2024-07-15T11:35

в мире

украина

россия

сергей лавров

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938423248_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_c4fbe18b03760a35f8709d083f6ce420.jpg

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Украинские школьники стали меньше использовать государственный язык, за пределами школы на нем говорят менее 40% детей, сообщает издание "Страна" в Telegram-канале со ссылкой на исследования Госслужбы качества образования. "Украинские школьники стали меньше использовать государственный язык. Если после начала полномасштабной войны родным украинский язык назвал родным 91% школьников, то за период 2023-2024 годов - 74% (падение на 17%). Аналогично этот показатель снизился среди учителей (с 93 по 82%) и родителей (с 94 по 86%)", - говорится в сообщении издания. Как уточняет "Страна", число учеников, которые используют исключительно государственный язык на уроках и перерывах, упало на 8%. На чисто украинском языке за пределами школы общается менее 40% школьников. На востоке страны таких только 17%, на западе - 74%. Также упало на 11% число старшеклассников, которые используют украиноязычный контент в интернете. На 12% упало число тех, кто считает язык контента важным. Причины падения популярности украинского языка в исследовании объясняют тем, что "в этом году исследованием охвачено большее количество респондентов с акцентом на городскую местность. Известно, что городская агломерация традиционно является эпицентром увеличения русскоговорящего компонента". После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.

https://ria.ru/20240109/ukraina-1920346280.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сергей лавров, верховная рада украины