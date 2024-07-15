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На Украине пограничник застрелил мужчину, бежавшего в сторону Приднестровья - РИА Новости, 15.07.2024
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09:15 15.07.2024 (обновлено: 10:18 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/ukraina-1959693198.html
На Украине пограничник застрелил мужчину, бежавшего в сторону Приднестровья
На Украине пограничник застрелил мужчину, бежавшего в сторону Приднестровья - РИА Новости, 15.07.2024
На Украине пограничник застрелил мужчину, бежавшего в сторону Приднестровья
Пограничник в Одесской области на юге Украины застрелил мужчину, бежавшего в сторону Приднестровья, сообщает издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T09:15
2024-07-15T10:18
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Пограничник в Одесской области на юге Украины застрелил мужчину, бежавшего в сторону Приднестровья, сообщает издание "Страна" в Telegram-канале. "В Одесской области пограничник застрелил мужчину, который пытался бежать в сторону границы. Стрельба произошла в 30 км от границы с Приднестровьем, в селе Дементовка… Пограничники устроили автомобильную погоню за машиной 29-летнего одессита, ехавшего в сторону границы. С ним были ещё три пассажира. После остановки авто один из пассажиров бросился бежать, но пограничник застрелил его из пистолета", - говорится в сообщении, опубликованном изданием. По данным "Страны", Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало расследование по данному факту. Позднее "Страна" сообщила, что бежавшие от пограничников были не уклонистами, а дезертирами. Они вчетвером самовольно оставили полигон в Подольском районе и пытались уйти в Приднестровье. Один из военных оказал сопротивление и пограничник его застрелил.Как сообщало в декабре 2023 года Госпогранслужба Украины, ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать с Украины. При этом некоторые погибают при попытке покинуть страну. Так, по данным госпогранслужбы, с февраля 2022 года в реке Тиса на границе Украины и Румынии утонули 40 человек, пытавшихся переплыть ее. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240630/ukraina-1956468933.html
https://ria.ru/20240305/uklonist-1931316108.html
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в мире, украина, одесская область, румыния, владимир зеленский
В мире, Украина, Одесская область, Румыния, Владимир Зеленский
На Украине пограничник застрелил мужчину, бежавшего в сторону Приднестровья

В Одесской области пограничник застрелил мужчину, бежавшего в Приднестровье

© РИА Новости / Александр Мазуркевич | Перейти в медиабанкУкраинские пограничники
Украинские пограничники - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
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Украинские пограничники. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Пограничник в Одесской области на юге Украины застрелил мужчину, бежавшего в сторону Приднестровья, сообщает издание "Страна" в Telegram-канале.
"В Одесской области пограничник застрелил мужчину, который пытался бежать в сторону границы. Стрельба произошла в 30 км от границы с Приднестровьем, в селе Дементовка… Пограничники устроили автомобильную погоню за машиной 29-летнего одессита, ехавшего в сторону границы. С ним были ещё три пассажира. После остановки авто один из пассажиров бросился бежать, но пограничник застрелил его из пистолета", - говорится в сообщении, опубликованном изданием.
Украинские пограничники на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
На Украине застрелили мужчину, пытавшегося пересечь границу с Румынией
30 июня, 16:02
По данным "Страны", Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало расследование по данному факту.
Позднее "Страна" сообщила, что бежавшие от пограничников были не уклонистами, а дезертирами. Они вчетвером самовольно оставили полигон в Подольском районе и пытались уйти в Приднестровье. Один из военных оказал сопротивление и пограничник его застрелил.
Как сообщало в декабре 2023 года Госпогранслужба Украины, ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать с Украины. При этом некоторые погибают при попытке покинуть страну. Так, по данным госпогранслужбы, с февраля 2022 года в реке Тиса на границе Украины и Румынии утонули 40 человек, пытавшихся переплыть ее.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Эвакуация тела, погибшего украинского уклониста из реки Тиса - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
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