https://ria.ru/20240715/uchastnik-1959865238.html

Четыре участника СВО стали кандидатами в депутаты в Тюменской области

Четыре участника СВО стали кандидатами в депутаты в Тюменской области - РИА Новости, 15.07.2024

Четыре участника СВО стали кандидатами в депутаты в Тюменской области

Четыре участника специальной военной операции стали кандидатами в депутаты на выборах в муниципалитетах Тюменской области, сообщает пресс-служба Тюменского... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T19:29

2024-07-15T19:29

2024-07-15T19:29

политика

тюменская область

тобольск

ялуторовск

единая россия

тюменская областная дума

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ТЮМЕНЬ, 15 июл – РИА Новости. Четыре участника специальной военной операции стали кандидатами в депутаты на выборах в муниципалитетах Тюменской области, сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия". Информация о кандидатах озвучена на заседании регионального политсовета партии "Единая Россия". "В работе заседания приняли участие ветераны СВО Владимир Ямов и Максим Симонов. Они являются кандидатами в думы Червишевского и Каскаринского сельских поселений. ... Также кандидатом от "Единой России" в Тобольской гордуме стал Петр Петрович, в прошлом офицер отделения кадров. В Ялуторовскую гордуму от партии баллотируется Алексей Любимов, который... был начальником автослужбы полка", - указано в сообщении. В сентябре жителям Тюменской области предстоит избрать 197 депутатов: одного депутата в Тюменскую областную думу по одномандатному избирательному округу № 3 (город Муравленко, ХМАО), 41 депутата в думы Тобольска, Ялуторовска и Голышмановского городского округа, а также 155 депутатов сельских поселений, в том числе 128 депутатов в 12 муниципальных образованиях Тюменского района, к которым относятся упомянутые выше Червишевское и Каскаринское поселения.

https://ria.ru/20240703/sovetnik-1957142891.html

https://ria.ru/20240419/mashiny-1941142841.html

тюменская область

тобольск

ялуторовск

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политика, тюменская область, тобольск, ялуторовск, единая россия, тюменская областная дума