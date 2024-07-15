https://ria.ru/20240715/tsirk-1959719044.html

Артист цирка умер, упав с высоты во время представления в Ростове-на-Дону

Артист цирка умер, упав с высоты во время представления в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 15.07.2024

Артист цирка умер, упав с высоты во время представления в Ростове-на-Дону

Артист цирка умер, упав с высоты во время представления в Ростове-на-Дону, возбуждено уголовное дело, сообщил СУСК России по Ростовской области. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T11:20

2024-07-15T11:20

2024-07-15T11:27

ростов-на-дону

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959720411_0:463:1200:1138_1920x0_80_0_0_b30230ab8388bc08675952211040b8b9.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июл - РИА Новости. Артист цирка умер, упав с высоты во время представления в Ростове-на-Дону, возбуждено уголовное дело, сообщил СУСК России по Ростовской области.По его словам, вечером 14 июля во время циркового выступления в шатре артист выполнял трюк на велосипеде без руля, передвигаясь по тросу, натянутому между двумя цирковыми башнями на высоте более четырех метров. Однако мужчина потерял равновесие и упал на асфальт."С места происшествия он был доставлен в больницу, где от полученных телесных повреждений скончался", - сказал представитель ведомства.Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". Назначена судебно-медицинская экспертиза, заключил он.

https://ria.ru/20240317/artist-1933736277.html

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростов-на-дону, происшествия