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Артист цирка умер, упав с высоты во время представления в Ростове-на-Дону
Артист цирка умер, упав с высоты во время представления в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 15.07.2024
Артист цирка умер, упав с высоты во время представления в Ростове-на-Дону
Артист цирка умер, упав с высоты во время представления в Ростове-на-Дону, возбуждено уголовное дело, сообщил СУСК России по Ростовской области. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T11:20
2024-07-15T11:20
2024-07-15T11:27
ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июл - РИА Новости. Артист цирка умер, упав с высоты во время представления в Ростове-на-Дону, возбуждено уголовное дело, сообщил СУСК России по Ростовской области.По его словам, вечером 14 июля во время циркового выступления в шатре артист выполнял трюк на велосипеде без руля, передвигаясь по тросу, натянутому между двумя цирковыми башнями на высоте более четырех метров. Однако мужчина потерял равновесие и упал на асфальт."С места происшествия он был доставлен в больницу, где от полученных телесных повреждений скончался", - сказал представитель ведомства.Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". Назначена судебно-медицинская экспертиза, заключил он.
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ростов-на-дону, происшествия
Ростов-на-Дону, Происшествия
Артист цирка умер, упав с высоты во время представления в Ростове-на-Дону
СУСК: артист ростовского цирка, выступая, упал с высоты, он скончался в больнице