https://ria.ru/20240715/tsb-1959868981.html
ЦБ продолжит публиковать официальный курс рубля на сайте
ЦБ продолжит публиковать официальный курс рубля на сайте - РИА Новости, 15.07.2024
ЦБ продолжит публиковать официальный курс рубля на сайте
Порядок расчета и публикации официального курса рубля не меняется, ЦБ продолжит публиковать его как обычно на сайте, следует из ответов регулятора в его... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T19:51
2024-07-15T19:51
2024-07-15T19:51
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
сша
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557141_0:132:3074:1861_1920x0_80_0_0_ad3202d171887aa641884733d23a0760.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Порядок расчета и публикации официального курса рубля не меняется, ЦБ продолжит публиковать его как обычно на сайте, следует из ответов регулятора в его официальном Telegram-канале. Банк России в понедельник вечером объявил, что приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами "завтра". Регулятор уже сообщил в комментариях своем аккаунте в Telegram, что продолжит рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку, курс останется единым и рыночным. "Порядок расчета и публикации официального курса не меняется", - прокомментировал Банк России вопросы относительно того, будет ли публиковаться курс рубля. "Мы будем продолжать публиковать официальный курс как обычно на сайте", - добавил регулятор в комментариях.
https://ria.ru/20240713/rubl-1959372901.html
https://ria.ru/20240715/tovar-1959662839.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557141_209:72:2769:1992_1920x0_80_0_0_c1f5a9b6d2e2439fd0a93750a51a6713.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, центральный банк рф (цб рф)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, США, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ продолжит публиковать официальный курс рубля на сайте
ЦБ как обычно продолжит публиковать официальный курс рубля на сайте