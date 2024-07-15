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ЦБ продолжит публиковать официальный курс рубля на сайте - РИА Новости, 15.07.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
19:51 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/tsb-1959868981.html
ЦБ продолжит публиковать официальный курс рубля на сайте
ЦБ продолжит публиковать официальный курс рубля на сайте - РИА Новости, 15.07.2024
ЦБ продолжит публиковать официальный курс рубля на сайте
Порядок расчета и публикации официального курса рубля не меняется, ЦБ продолжит публиковать его как обычно на сайте, следует из ответов регулятора в его... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T19:51
2024-07-15T19:51
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
сша
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Порядок расчета и публикации официального курса рубля не меняется, ЦБ продолжит публиковать его как обычно на сайте, следует из ответов регулятора в его официальном Telegram-канале. Банк России в понедельник вечером объявил, что приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами "завтра". Регулятор уже сообщил в комментариях своем аккаунте в Telegram, что продолжит рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку, курс останется единым и рыночным. "Порядок расчета и публикации официального курса не меняется", - прокомментировал Банк России вопросы относительно того, будет ли публиковаться курс рубля. "Мы будем продолжать публиковать официальный курс как обычно на сайте", - добавил регулятор в комментариях.
https://ria.ru/20240713/rubl-1959372901.html
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экономика, сша, центральный банк рф (цб рф)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, США, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ продолжит публиковать официальный курс рубля на сайте

ЦБ как обычно продолжит публиковать официальный курс рубля на сайте

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Порядок расчета и публикации официального курса рубля не меняется, ЦБ продолжит публиковать его как обычно на сайте, следует из ответов регулятора в его официальном Telegram-канале.
Банк России в понедельник вечером объявил, что приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами "завтра".
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Регулятор уже сообщил в комментариях своем аккаунте в Telegram, что продолжит рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку, курс останется единым и рыночным.
"Порядок расчета и публикации официального курса не меняется", - прокомментировал Банк России вопросы относительно того, будет ли публиковаться курс рубля.
"Мы будем продолжать публиковать официальный курс как обычно на сайте", - добавил регулятор в комментариях.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаСШАЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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