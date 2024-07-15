https://ria.ru/20240715/tsb-1959868981.html

ЦБ продолжит публиковать официальный курс рубля на сайте

ЦБ продолжит публиковать официальный курс рубля на сайте - РИА Новости, 15.07.2024

ЦБ продолжит публиковать официальный курс рубля на сайте

Порядок расчета и публикации официального курса рубля не меняется, ЦБ продолжит публиковать его как обычно на сайте, следует из ответов регулятора в его... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T19:51

2024-07-15T19:51

2024-07-15T19:51

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

сша

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Порядок расчета и публикации официального курса рубля не меняется, ЦБ продолжит публиковать его как обычно на сайте, следует из ответов регулятора в его официальном Telegram-канале. Банк России в понедельник вечером объявил, что приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами "завтра". Регулятор уже сообщил в комментариях своем аккаунте в Telegram, что продолжит рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку, курс останется единым и рыночным. "Порядок расчета и публикации официального курса не меняется", - прокомментировал Банк России вопросы относительно того, будет ли публиковаться курс рубля. "Мы будем продолжать публиковать официальный курс как обычно на сайте", - добавил регулятор в комментариях.

https://ria.ru/20240713/rubl-1959372901.html

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экономика, сша, центральный банк рф (цб рф)