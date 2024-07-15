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Банк России приостановил публикацию статистики внебиржевого валютного рынка
Банк России приостановил публикацию статистики внебиржевого валютного рынка - РИА Новости, 15.07.2024
Банк России приостановил публикацию статистики внебиржевого валютного рынка
Банк России приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T19:07
2024-07-15T19:07
2024-07-15T19:13
экономика
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Банк России приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов, говорится в сообщении на сайте регулятора."В целях ограничения санкционного влияния Банк России приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами "завтра", - говорится в сообщении.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), сша
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), США
Банк России приостановил публикацию статистики внебиржевого валютного рынка
ЦБ: Банк России приостановил публикацию статистики внебиржевого валютного рынка