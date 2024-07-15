https://ria.ru/20240715/tsb-1959860638.html

Банк России приостановил публикацию статистики внебиржевого валютного рынка

Банк России приостановил публикацию статистики внебиржевого валютного рынка - РИА Новости, 15.07.2024

Банк России приостановил публикацию статистики внебиржевого валютного рынка

Банк России приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T19:07

2024-07-15T19:07

2024-07-15T19:13

экономика

центральный банк рф (цб рф)

сша

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Банк России приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов, говорится в сообщении на сайте регулятора."В целях ограничения санкционного влияния Банк России приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами "завтра", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240715/rynok-1959861235.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), сша